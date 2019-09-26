В Брно госпитализовали ребенка со столбняком

В больницу в чешском городе Брно поступил мальчик, который заболел столбняком. «Состояние ребенка стабилизируется, но могут возникнуть проблемы», — заявил пресс-секретарь больницы Павел Жара, не сообщая подробностей.

По всей видимости, ребенок заболел, потому что не был должным образом привит. Некоторые родители отвергают эту форму профилактики болезней. Если будет подтверждено, что ребенок заболел из-за отсутствия вакцинации, его родителям грозит уголовное преследование.

Ребенок помещен в специальную инфекционную клинику при детской больнице в Брно, чтобы предотвратить распространение болезни.

Столбняк — опасное заболевание, вызываемое возбудителем Clostridium tetani. В Чехии прививка от столбняка обязательна, и это заболевание в стране встречается редко. Столбняк приводит к судорогам и потере координации мышечных движений. Без медицинской помощи заболевание обычно приводит к смерти из-за остановки сердца или дыхательной недостаточности.

Источник: novinky.cz