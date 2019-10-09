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В Пардубице расследуют дело об очередной ошибке врачей

В Пардубице расследуют дело об очередной ошибке врачей

Марина Комарова 518 0
Родители четырехмесячной девочки обвиняют областную больницу в том, что медики не провели послеродовое обследование достаточно быстро, чтобы обнаружить у младенца стрептококковую инфекцию группы В. При этом у матери ранее была диагностирована эта болезнь и существовал реальный риск передачи заболевания плоду.
В Пардубице расследуют дело об очередной ошибке врачей

По словам адвоката Марио Швегелки, больница оперативно не провела лабораторные анализы. «Таким образом, симптомы сепсиса не были обнаружены вовремя и не были назначены антибиотики», — сказал адвокат, добавив, что именно из-за этого ребенок получил серьезное повреждение головного мозга. 

Пардубицкая областная больница уже начала расследование. «Мы пришли к выводу о несоответствии между рекомендованным и назначенным квалифицированными врачами лечением. В понедельник руководство больницы информировало об этом Совет Пардубицкого края», — сообщили в больнице.

Это второй случай возможной врачебной ошибки в этом медучреждении за относительно короткое время. В сентябре полиция города Градец-Кралове возбудила уголовное дело в отношении трех сотрудников областной больницы в Пардубице, которые вовремя не оказали медицинскую помощь ребенку после неудачной операции в мае 2017 года. Во время удаления аденоидов у восьмилетнего Адама Вычитала началось сильное кровотечение, из-за чего мальчик впал в кому. Обвинение грозит больнице, врачу и двум медсестрам. Семья подала несколько исков, требуя 22 млн крон. Недавно госпиталь предложил 6 млн в качестве авансового платежа за лечение. Общий размер компенсации медики оценивают в 15,5 млн крон.

Источник: novinky.cz

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Темы
врачи Пардубице Больницы Чехия
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