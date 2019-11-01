Чески-Крумлов «выселил» гигантских медведей по примеру Праги

С 1 ноября в городе действует поправка к положению об уличном искусстве, запрещающая выступать в костюмах животных и других персонажей и пускать гигантские мыльные пузыри. С середины октября в центре Чески-Крумлова деньги с туристов собирает «белый медведь», по всей видимости, перебравшийся из Праги.

Напомним, мэрия чешской столицы одобрила аналогичные поправки к указу об уличном искусстве (так называемом баскинге — англ. busking) в конце сентября. Указ, в частности, запрещает выступления в костюмах животных или персонажей из фильмов, телевизионных программ или компьютерных игр или в костюмах, размер которых явно больше, чем рост взрослого человека. Поправка вступила в силу 15 октября, после чего полиция провела проверки и наложила штрафы на артистов в костюмах Микки Мауса, клоуна и скелета.

Срок появления в Крумлове «белого медведя», который собирает у туристов деньги за совместные фото, действительно совпадает с пражским запретом. Также в центре Чески-Крумлова недавно обосновался человек, пускающий мыльные пузыри. Власти города решили выпустить указ, аналогичный пражскому, 21 октября, и уже 31 октября он был принят.

Чески-Крумлов, весь центр которого включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно посещают около 2 млн туристов притом, что население города составляет 13 тысяч человек.

Источник: novinky.cz