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Чески-Крумлов «выселил» гигантских медведей по примеру Праги

Чески-Крумлов «выселил» гигантских медведей по примеру Праги

Дмитрий Иволга 337 0
С 1 ноября в городе действует поправка к положению об уличном искусстве, запрещающая выступать в костюмах животных и других персонажей и пускать гигантские мыльные пузыри. С середины октября в центре Чески-Крумлова деньги с туристов собирает «белый медведь», по всей видимости, перебравшийся из Праги.
Чески-Крумлов «выселил» гигантских медведей по примеру Праги

Напомним, мэрия чешской столицы одобрила аналогичные поправки к указу об уличном искусстве (так называемом баскинге — англ. busking) в конце сентября. Указ, в частности, запрещает выступления в костюмах животных или персонажей из фильмов, телевизионных программ или компьютерных игр или в костюмах, размер которых явно больше, чем рост взрослого человека. Поправка вступила в силу 15 октября, после чего полиция провела проверки и наложила штрафы на артистов в костюмах Микки Мауса, клоуна и скелета. 

Срок появления в Крумлове «белого медведя», который собирает у туристов деньги за совместные фото, действительно совпадает с пражским запретом. Также в центре Чески-Крумлова недавно обосновался человек, пускающий мыльные пузыри. Власти города решили выпустить указ, аналогичный пражскому, 21 октября, и уже 31 октября он был принят.

Чески-Крумлов, весь центр которого включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ежегодно посещают около 2 млн туристов притом, что население города составляет 13 тысяч человек. 

Источник: novinky.cz 

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Чески Крумлов туристы
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