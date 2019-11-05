Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.53
USD
22.96
RUB
0.36
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
04d 10 °C
Россиянину, сбившему в Праге на Новый год туристку, оставили в силе девятилетний срок

Россиянину, сбившему в Праге на Новый год туристку, оставили в силе девятилетний срок

Александра Кириченко 145 0
Пражский верховный суд оставил в силе наказание россиянину Олегу Губину, который в ночь на 1 января 2018 года насмерть сбил на пешеходном переходе туристку из Колумбии.
Россиянину, сбившему в Праге на Новый год туристку, оставили в силе девятилетний срок

Как ранее писал 420on.cz, Пражский городской суд 15 июля приговорил гражданина России к девяти годам в колонии строгого режима. Приговор был вынесен заочно, так как освобожденный под залог Губин сбежал из Чехии, предположительно в Москву.

Апелляции подавали обе стороны: адвокат просил замены реального срока условным, обвинитель – 15-летнего заключения. Суд призвал их доводы необоснованными.

Губин, севший за руль своего автомобиля Mercedes S500 пьяным, превысивший скорость и совершивший наезд на 26-летнюю женщину на пешеходном переходе, был признан виновным в создании общественной угрозы: кроме погибшей туристки, его действия названы опасными еще для 10 человек, находившихся в тот момент поблизости.

Также россиянину запрещено в течение 10 лет садиться за руль, а после отбытия наказания ему предстоит бессрочное выдворение из Чешской Республики.

Мужчина, взятый под стражу вскоре после трагического ДТП, заявлял, что ничего не помнит, однако сразу признал вину. Он начал сотрудничать со следствием и через три дня был отпущен под залог в 1 млн крон, так как раньше не совершал в Чехии противоправных деяний. Позднее Губин вместе с семьей покину страну, и адвокат Леонид Кушнаренко минувшей осенью признал, что его подзащитный «однозначно не собирается» участвовать в суде.

Источник: Česká televize 

Рассказать всем:
Темы
дтп суды Россия иностранцы
Читайте
по теме 
Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
01.10.2019 11:55 Общество
Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем
4561 0
Самые опасные участки на дорогах Чехии
25.09.2019 16:10 Авто
Самые опасные участки на дорогах Чехии
1367 0
В Праге прошла акция EDWARD, приуроченная к Европейскому дню без смерти на дорогах
17.09.2019 10:19 Общество
В Праге прошла акция EDWARD, приуроченная к Европейскому дню без смерти на дорогах
812 0
В Праге трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем
09.08.2019 09:44 Общество
В Праге трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем
2684 0
Последние новости:
05
ноября
Чехи в среднем тратят на еду 50 тысяч крон в год
05.11.2019 12:19 Экономика
Чехи в среднем тратят на еду 50 тысяч крон в год
89 0
Строительство частных домов с начала 2020 года подорожает на 15%
05.11.2019 10:10 Экономика
Строительство частных домов с начала 2020 года подорожает на 15%
248 0
04
ноября
Неизвестный мужчина совершил самосожжение в Пардубице
04.11.2019 22:14 Общество
Неизвестный мужчина совершил самосожжение в Пардубице
919 1
В Чехии больше людей с несколькими работами, чем безработных
04.11.2019 16:51 Экономика
В Чехии больше людей с несколькими работами, чем безработных
1067 0
Путин наградил чешского композитора Вадима Петрова орденом Дружбы
04.11.2019 12:14 Политика
Путин наградил чешского композитора Вадима Петрова орденом Дружбы
514 0
Выбрана рождественская ель для Староместской площади. Фото
04.11.2019 11:22 Общество
Выбрана рождественская ель для Староместской площади. Фото
1766 0
За запуск незарегистрированного дрона будет грозить штраф до 5 млн крон
04.11.2019 10:11 Общество
За запуск незарегистрированного дрона будет грозить штраф до 5 млн крон
1013 0
03
ноября
Проезд в центре Праги закрывают на три дня
03.11.2019 21:00 Общество
Проезд в центре Праги закрывают на три дня
1418 0
01
ноября
Пражские трамваи и автобусы вновь «отрастили» усы
01.11.2019 17:40 Общество
Пражские трамваи и автобусы вновь «отрастили» усы
2563 0
В Праге прошла церемония вручения премии «Серебряный Лучник» — Чехия
01.11.2019 16:30 Пресс-релизы
В Праге прошла церемония вручения премии «Серебряный Лучник» — Чехия
654 0


Мобильная версия