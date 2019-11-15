Названы лучшие новые и реконструированные постройки в Чехии. Фото

Обладателями Чешской архитектурной премии (Česká cena za architekturu) стали Петр Столин и Алена Мичекова, по проекту которых был построен детский сад с необычным дизайном на окраине Либерца, в поселке Нова-Руда.

Фото: ceskacenazaarchitekturu.cz

Фасад детского сада словно закрыт вуалью из стеклоламината, размещенной на стальной конструкции, охватывающей все здание. Интерьер благодаря большим окнам удачно соединен с внешним пространством. Архитекторы из студии Petr Stolín подготовили проект для нового здания, которое было построено в непосредственной близости от исторического здания средней школы и нескольких частных домов и удачно вписалось в окружение. Жюри признало здание школы «удивляющим, странным и при этом современным».

В этом году премию Чешской палаты архитекторов вручали в четвертый раз, церемония прошла в Форуме Карлин. Было номинировано 186 проектов, законченных за последние пять лет, 34 из них прошли в шорт-лист, шесть – в финал. Кроме здания детского сада это многофункциональный центр DOX+ в Праге, бетонный пешеходный мост недалеко от Кладно, домики для отдыха у воды в Выклатице, вдохновленные традиционными рыбацкими хижинами, отреставрированная пивная в Масловице и реконструированная усадьба с постоялым двором в Манешовице.

Многофункциональный комплекс DOX+, бюро Petr Hájek ARCHITEKTI

Лучшие работы будут представлены на выставке в Центре архитектуры и городского планирования в Праге (CAMP) с 12 до 22 декабря.

Усадьба в Манешовице, архитектурное бюро a1 architects

Пешеходный мост у Кладно, бюро Aoc architekti​

Домики у пруда, бюро 111 architekti​

Пивная в деревне Масловице, бюро ATELIER BOD ARCHITEKTI ​

Источник: ceskenoviny.cz, фото ceskacenazaarchitekturu.cz