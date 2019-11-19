Студенты завершили оккупационную забастовку в Карловом университете

В то же время сенат согласился принять резолюцию, согласно которой университет будет проявлять больше инициативы в борьбе с климатическими изменениями. «Президиум академического сената Карлова университета принимает важность требований, касающихся климата и выдвинутых инициативой “Университеты за климат”, и призывает руководство Карлова университета проявлять инициативу при их выполнении», — говорится в документе.
Студенты, в частности, требовали, чтобы университет стал климатически нейтральным к 2022 году.
Принятие резолюции участники акции протеста восприняли как свою победу. Они скандировали «Победа» и «Свобода», после чего убрали вывешенные на фасаде и заборе плакаты и палатки, установленные в вестибюле перед ректоратом.
Напомним, изначально студенты оккупировали здание философского факультета, но потом переместились в Каролинум. В здании ночевало около 20 протестующих. Их петицию с воскресенья, 18 ноября, подписало около 140 учащихся и выпускников вуза.
Источник: Česká televize