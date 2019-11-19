Студенты завершили оккупационную забастовку в Карловом университете

Группа студентов, проводивших в Карловом университете акцию протеста с минувшей среды, вечером 18 ноября согласились покинуть здание Каролинума. По итогам трехчасовых переговоров с академическим сенатом студенты отозвали требование о немедленной отставке ректора Томаша Зимы.

Фото: facebook.com/univerzity.za.klima

В то же время сенат согласился принять резолюцию, согласно которой университет будет проявлять больше инициативы в борьбе с климатическими изменениями. «Президиум академического сената Карлова университета принимает важность требований, касающихся климата и выдвинутых инициативой “Университеты за климат”, и призывает руководство Карлова университета проявлять инициативу при их выполнении», — говорится в документе.

Студенты, в частности, требовали, чтобы университет стал климатически нейтральным к 2022 году.

Принятие резолюции участники акции протеста восприняли как свою победу. Они скандировали «Победа» и «Свобода», после чего убрали вывешенные на фасаде и заборе плакаты и палатки, установленные в вестибюле перед ректоратом.

Напомним, изначально студенты оккупировали здание философского факультета, но потом переместились в Каролинум. В здании ночевало около 20 протестующих. Их петицию с воскресенья, 18 ноября, подписало около 140 учащихся и выпускников вуза.

Источник: Česká televize