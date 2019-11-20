Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.53
USD
23.06
RUB
0.36
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
04n 6 °C
Чехи стали жить дольше и умирать реже

Чехи стали жить дольше и умирать реже

Александра Кириченко 347 0
По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), за прошлый год в стране скончалось 113 тысяч человек. Чехи теперь живут дольше и в 60% случаев умирают от болезней сердечно-сосудистой системы или от рака.
Чехи стали жить дольше и умирать реже

Треть смертей в Чехии в прошлом году связана с заболеваниями сердца и сердечно-сосудистой системы. Прежде всего речь об ишемической болезни сердца, также растет доля инфарктов.

В четверти всех случаев причиной смерти стали злокачественные опухоли. Первое место в печальном списке занял рак легких, после него по распространенности следует рак толстой кишки и поджелудочной железы, рак простаты у мужчин и груди у женщин. 

Третья самая распространенная причина смерти — сосудистые заболевания головного мозга (каждый 14-й умерший в 2018 году). 

Терезия Штиглерова из Чешского статистического управления обратила внимание на то, что самые распространенные причины смерти у мужчин и женщин одинаковые. Однако с четвертого места начинаются расхождения. Так, четвертая самая популярная причина смерти у чехов — несчастные случаи, а у чешек она лишь на восьмом месте. В то же время женщины чаще умирают от болезни Альцгеймера и сахарного диабета.

С 2009 по 2018 год смертность в стране у мужчин сократилась на 13%, у женщин — на 14%. «Сократилась смертность и в среднем, и в пожилом возрасте. Люди живут все дольше», — сообщила Штиглерова, отметив, что сейчас жители Чехии обычно умирают в старшем возрасте, в районе 85 лет. Также статистика показывает, что люди чаще всего уходят из жизни в зимние месяцы и в марте, а семейные люди живут дольше одиноких.

Источник: Česká televize 

Рассказать всем:
Темы
Чехия статистика Болезни
Читайте
по теме 
Чешский премьер пришел на торжества 17 ноября в «неправильном» галстуке
18.11.2019 11:01 Политика
Чешский премьер пришел на торжества 17 ноября в «неправильном» галстуке
1401 0
Шесть недель, которые навсегда изменили Чехословакию
17.11.2019 00:05 О Чехии
Шесть недель, которые навсегда изменили Чехословакию
5955 2
В выходные в Чехии будет до +15°C
14.11.2019 17:10 Общество
В выходные в Чехии будет до +15°C
1825 0
Президент Словакии досрочно отметила в Праге юбилей Бархатной революции
13.11.2019 08:56 Политика
Президент Словакии досрочно отметила в Праге юбилей Бархатной революции
703 0
Последние новости:
20
ноября
В Праге открылась Неделя российского кино
20.11.2019 14:17 Культура
В Праге открылась Неделя российского кино
340 0
Средние ставки по ипотеке в Чехии снизились до 2,36%
20.11.2019 12:20 Экономика
Средние ставки по ипотеке в Чехии снизились до 2,36%
448 0
Полиция просит запустить в Праге систему распознавания лиц
20.11.2019 11:39 Общество
Полиция просит запустить в Праге систему распознавания лиц
453 0
Жителей Чехии призвали сохранять бдительность в «черную пятницу»
20.11.2019 09:10 Экономика
Жителей Чехии призвали сохранять бдительность в «черную пятницу»
1301 0
19
ноября
Прага официально вернула себе Голешовицкий рынок
19.11.2019 19:07 Экономика
Прага официально вернула себе Голешовицкий рынок
1616 0
Бабиш пригласил Зеленского в Прагу и напомнил о позиции по Крыму
19.11.2019 14:27 Политика
Бабиш пригласил Зеленского в Прагу и напомнил о позиции по Крыму
1228 1
В Чехии началось строительство первого самодостаточного дома
19.11.2019 13:15 Общество
В Чехии началось строительство первого самодостаточного дома
2427 1
Каждая четвертая квартира в центре Праги сдается через Airbnb
19.11.2019 11:14 Экономика
Каждая четвертая квартира в центре Праги сдается через Airbnb
2099 0
Студенты завершили оккупационную забастовку в Карловом университете
19.11.2019 10:35 Общество
Студенты завершили оккупационную забастовку в Карловом университете
673 0
18
ноября
Правительство одобрило цифровой налог для международных компаний
18.11.2019 17:07 Экономика
Правительство одобрило цифровой налог для международных компаний
752 0


Мобильная версия