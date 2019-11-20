Чехи стали жить дольше и умирать реже

По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), за прошлый год в стране скончалось 113 тысяч человек. Чехи теперь живут дольше и в 60% случаев умирают от болезней сердечно-сосудистой системы или от рака.

Треть смертей в Чехии в прошлом году связана с заболеваниями сердца и сердечно-сосудистой системы. Прежде всего речь об ишемической болезни сердца, также растет доля инфарктов.

В четверти всех случаев причиной смерти стали злокачественные опухоли. Первое место в печальном списке занял рак легких, после него по распространенности следует рак толстой кишки и поджелудочной железы, рак простаты у мужчин и груди у женщин.

Третья самая распространенная причина смерти — сосудистые заболевания головного мозга (каждый 14-й умерший в 2018 году).

Терезия Штиглерова из Чешского статистического управления обратила внимание на то, что самые распространенные причины смерти у мужчин и женщин одинаковые. Однако с четвертого места начинаются расхождения. Так, четвертая самая популярная причина смерти у чехов — несчастные случаи, а у чешек она лишь на восьмом месте. В то же время женщины чаще умирают от болезни Альцгеймера и сахарного диабета.

С 2009 по 2018 год смертность в стране у мужчин сократилась на 13%, у женщин — на 14%. «Сократилась смертность и в среднем, и в пожилом возрасте. Люди живут все дольше», — сообщила Штиглерова, отметив, что сейчас жители Чехии обычно умирают в старшем возрасте, в районе 85 лет. Также статистика показывает, что люди чаще всего уходят из жизни в зимние месяцы и в марте, а семейные люди живут дольше одиноких.

Источник: Česká televize