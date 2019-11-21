40% чехов к 16 годам пробовали электронные сигареты

Регулярно электронные сигареты курят 17% подростков и 5% взрослых. В то же время классические сигареты курят 2,5 млн жителей Чехии, то есть около четверти всего взрослого населения.

Такие данные приводит организация «Национальная линия по борьбе с зависимостью» (Národní linka pro odvykání).

«Электронные сигареты у нас используют чуть меньше 5% взрослых. Их популярность растет прежде всего у молодого поколения», — отметил руководитель Центра изучения и профилактики использования табака аддиктолог Адам Кулганек.

Также, по данным Министерства финансов, в прошлом году в Чехию было импортировано около 600 тысяч систем нагревания табака (IQOS), в этом году цифра должна удвоиться.

Представители Национальной линии по борьбе с зависимостью считают, что электронные сигареты и нагреваемый табак могут стать решением для курильщиков, которые хотят отказаться от классических сигарет, но не в состоянии полностью бросить курить.

Курение ежегодно становится в Чехии причиной 15-16 тысяч смертей и в среднем сокращает жизнь на десять лет. Стоит отметить, что страховые компании ежегодно покрывают лекарства для лечения никотиновой зависимости на сумму до четырех тысяч крон.

Источник: ceskenoviny.cz