Чехи заняли третье место в Европе по потреблению соли

По словам исследователей, жители страны ежедневно едят в три раза больше соли, чем рекомендует ВОЗ: мужчины потребляют 15-16 г, женщины — 11. Больше соли добавляют в пищу только на Балканах и в Венгрии.

Такие данные были проведены на проходившей в Праге медицинской конференции. Врачи предупреждают, что превышение рекомендуемой дозы везет к гипертензии (повышенному артериальному давлению) и, как следствие, к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Как отметили участники конференции, в Чехии от гипертензии страдает 40% населения в возрасте от 24 до 55 лет. В то же время больше соли, чем нужно, потребляют в пищу уже с детства. Больше всего ее в выпечке, полуфабрикатах и мясных продуктах, так как соль используется в качестве консерванта. Таким образом, пищевые привычки – не единственная причина ее чрезмерного употребления. Врачи видят выход в одновременном давлении на производителей продуктов питания и в просвещении населения.

Источник: ceskenoviny.cz