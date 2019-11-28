К 2071 году население Праги вырастет на 30% и состарится на пять лет

«Число жителей Среднечешского края, согласно нашим прогнозам, увеличится к концу 2070 года почти на полмиллиона, до 1,86 млн человек, то есть на 36%. Количество жителей в Праге вырастет на 31%, то есть более чем на 410 тысяч, до 1,72 млн. На эти два региона придется до трети всего населения Чехии, а сейчас приходится четверть», — рассказала Михаэла Немечкова из отделения демографической статистики ČSÚ.
Также немного вырастет население Пльзеньского и Южноморавского краев, на 6 и 2% соответственно, а во всех остальных сократится. Третьим наиболее населенным краем уже к 2022 году станет Южноморавский, сместив с этой позиции Моравскосилезский, в котором отмечается отток населения.
Если не учитывать миграцию, все чешские регионы, кроме Праги, в ближайшие десятилетия ждет естественное сокращение населения: будет умирать больше людей, чем рождаться. Лишь в столице до 2060 года ожидается обратная тенденция.
Также во всех регионах без исключения будет расти средний возраст жителей. В начале 2019 года он составлял от 41,2 до 43,1 года, а к 2070-му увеличится на четыре-шесть лет. При этом самым молодым будет население Праги и Среднечешского края, возрастным — Злинского.
Население регионов Чешской Республики
|Край
|2019
|Прогноз к 01.01.2071
|Прага
|1 308 632
|1 719 949
|Среднечешский
|1 369 332
|1 864 743
|Южночешский
|642 133
|597 810
|Пльзеньский
|584 672
|620 679
|Карловарский
|294 896
|227 355
|Устецкий
|820 789
|686 582
|Либерецкий
|442 356
|428 179
|Краловеградецкий
|551 021
|470 051
|Пардцбицкий
|520 316
|499 203
|Высочина
|509 274
|424 153
|Южноморавский
|1 187 667
|1 205 784
|Оломоуцкий
|632 492
|506 641
|Злинский
|582 921
|458 831
|Моравскосилезский
|1 203 299
|882 622
Источник: ceskenoviny.cz