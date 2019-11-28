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К 2071 году население Праги вырастет на 30% и состарится на пять лет

К 2071 году население Праги вырастет на 30% и состарится на пять лет

Александра Кириченко 196 0
Расчеты Чешского статистического управления (ČSÚ) показывают, что через 50 лет в столице будет проживать 1,72 млн человек. К тому времени треть всех жителей страны придется на Прагу и Среднечешский край.
К 2071 году население Праги вырастет на 30% и состарится на пять лет

«Число жителей Среднечешского края, согласно нашим прогнозам, увеличится к концу 2070 года почти на полмиллиона, до 1,86 млн человек, то есть на 36%. Количество жителей в Праге вырастет на 31%, то есть более чем на 410 тысяч, до 1,72 млн. На эти два региона придется до трети всего населения Чехии, а сейчас приходится четверть», — рассказала Михаэла Немечкова из отделения демографической статистики ČSÚ. 

Также немного вырастет население Пльзеньского и Южноморавского краев, на 6 и 2% соответственно, а во всех остальных сократится. Третьим наиболее населенным краем уже к 2022 году станет Южноморавский, сместив с этой позиции Моравскосилезский, в котором отмечается отток населения.

Если не учитывать миграцию, все чешские регионы, кроме Праги, в ближайшие десятилетия ждет естественное сокращение населения: будет умирать больше людей, чем рождаться. Лишь в столице до 2060 года ожидается обратная тенденция.

Также во всех регионах без исключения будет расти средний возраст жителей. В начале 2019 года он составлял от 41,2 до 43,1 года, а к 2070-му увеличится на четыре-шесть лет. При этом самым молодым будет население Праги и Среднечешского края, возрастным — Злинского.

Население регионов Чешской Республики

Край 2019 Прогноз к 01.01.2071
Прага 1 308 632 1 719 949
Среднечешский 1 369 332 1 864 743
Южночешский 642 133 597 810
Пльзеньский 584 672 620 679
Карловарский 294 896 227 355
Устецкий 820 789 686 582
Либерецкий 442 356 428 179
Краловеградецкий 551 021 470 051
Пардцбицкий 520 316 499 203
Высочина 509 274 424 153
Южноморавский 1 187 667 1 205 784
Оломоуцкий 632 492 506 641
Злинский 582 921 458 831
Моравскосилезский 1 203 299 882 622

 

Источник: ceskenoviny.cz 

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