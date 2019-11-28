К 2071 году население Праги вырастет на 30% и состарится на пять лет

Расчеты Чешского статистического управления (ČSÚ) показывают, что через 50 лет в столице будет проживать 1,72 млн человек. К тому времени треть всех жителей страны придется на Прагу и Среднечешский край.

«Число жителей Среднечешского края, согласно нашим прогнозам, увеличится к концу 2070 года почти на полмиллиона, до 1,86 млн человек, то есть на 36%. Количество жителей в Праге вырастет на 31%, то есть более чем на 410 тысяч, до 1,72 млн. На эти два региона придется до трети всего населения Чехии, а сейчас приходится четверть», — рассказала Михаэла Немечкова из отделения демографической статистики ČSÚ.

Также немного вырастет население Пльзеньского и Южноморавского краев, на 6 и 2% соответственно, а во всех остальных сократится. Третьим наиболее населенным краем уже к 2022 году станет Южноморавский, сместив с этой позиции Моравскосилезский, в котором отмечается отток населения.

Если не учитывать миграцию, все чешские регионы, кроме Праги, в ближайшие десятилетия ждет естественное сокращение населения: будет умирать больше людей, чем рождаться. Лишь в столице до 2060 года ожидается обратная тенденция.

Также во всех регионах без исключения будет расти средний возраст жителей. В начале 2019 года он составлял от 41,2 до 43,1 года, а к 2070-му увеличится на четыре-шесть лет. При этом самым молодым будет население Праги и Среднечешского края, возрастным — Злинского.

Население регионов Чешской Республики

Край 2019 Прогноз к 01.01.2071 Прага 1 308 632 1 719 949 Среднечешский 1 369 332 1 864 743 Южночешский 642 133 597 810 Пльзеньский 584 672 620 679 Карловарский 294 896 227 355 Устецкий 820 789 686 582 Либерецкий 442 356 428 179 Краловеградецкий 551 021 470 051 Пардцбицкий 520 316 499 203 Высочина 509 274 424 153 Южноморавский 1 187 667 1 205 784 Оломоуцкий 632 492 506 641 Злинский 582 921 458 831 Моравскосилезский 1 203 299 882 622

Источник: ceskenoviny.cz