Суд разрешил ученице пражской школы носить хиджаб на занятиях

Верховный суд также отметил, что Чешская Республика должна принимать религиозный плюрализм и быть к нему толерантным и не может дискриминировать или, наоборот, безосновательно давать преференции некоторым из религиозных направлений.
Теперь районному суду Праги 10 предстоит вновь рассмотреть это дело.
Девушка подала свой иск еще в 2013 году. Аян Джамаль Ахмеднуур прекратила обучение в средней медицинской школы после того, как директор потребовала от нее снимать головной убор не только на практических занятиях, как было оговорено изначально, но и на обычных уроках. Истица хотела получить извинения от школы и компенсацию в 60 тысяч крон.
Источник: ceskatelevize.cz