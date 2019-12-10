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Стрельба в остравской больнице, убиты шесть человек

Стрельба в остравской больнице, убиты шесть человек

Александра Кириченко 1610 0
В зале ожидания травматологического отделения поликлинике при остравской факультетской больнице в 07:19 мужчина открыл стрельбу в упор, убив на месте пятерых человек. Еще один скончался на операционном столе. Позже преступник совершил самоубийство, его личность установлена.
Фото: Policie ČR
Стрельба в остравской больнице, убиты шесть человек

Еще два человека ранены, один из них находится в критическом состоянии. Нападавший стрелял с близкого расстояния, целясь в шею и голову. Всего он открыл огонь по девяти людям, шестерым мужчинам и трем женщинам.

После 10 часов была опубликована фотография человека, который является основным подозреваемым. Он покинул место преступления в серебристо-сером Renault Laguna 9T57401. Сообщалось, что он по-прежнему вооружен.

Подозреваемый в стрельбеФотографии подозреваемого. Источник: Policie ČR

Как сообщили Novinky в 10:39, преступник совершил самоубийство, выстрелив себе в голову в автомобиле. Его личность установлена, это 42-летний Цтирад Витасек, работавший строительным техником. Коллеги рассказали, что он в последние две недели был на больничном.

Также полиция разыскивала свидетеля инцидента, мужчину ростом около 180 см, одетого в красную куртку. Изначально было предположение, что это и есть преступник. Он уже был допрошен.

Директор больницы Йиржи Гаврлант охарактеризовал преступника как тихого стрелка, который находился в зале ожидания с другими людьми, потом внезапно встал и без предупреждения начал стрелять. Он уточнил, что все посетители поликлиники были эвакуированы.

В связи с происшествием полиция повысила защиту некоторых так называемых мягких целей по всей стране. Это, например, школы, больницы, торговые центры. Также полиция в своем сообщении в твиттере попросила граждан о внимательности и терпении.

В Остраву направились президент полиции Ян Швейдар и министр внутренних дел Ян Гамачек, премьер-министр Андрей Бабиш также отменил свою програму ради поездки в Остраву. «Я не понимаю, как такое вообще возможно», — заявил премьер-министр и пообещал оказать помощь семьям погибших. Также он выразил надежду, что полиция быстро найдет преступника, и отметил, что не видимт повода созывать национальный совет безоспаности. Пока гетман Моравскосилезского края Иво Вондрак созвал кризисный штаб, в который в том числе вошли президент полиции и премьер.

Президент Чехии Милош Земан выразил глубокие соболезнования близким погибших и поблагодарил экстренные службы и врачей за оказанную помощь.

Источники: novinky.cz, ceskenoviny.cz и ceskatelevize.cz

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Темы
Острава полиция убийство
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