По всей Чехии прозвучат сирены в память о погибших в Остраве

В Праге перед включением сирен можно будет услышать сообщение на чешском и английском языках: «Уважаемые граждане, прозвучит сигнал “Траур”».
Напомним, 10 декабря мужчина в упор расстрелял людей в зале ожидания травматологической клиники при факультетской больнице Остравы. Шесть человек погибли сразу, позже тяжело раненная женщина скончалась в больнице. Преступник совершил самоубийство.
Тем временем продолжается сбор средств для близких погибших. На прозрачном банковском счету, открытом больницей (73030761/0710), уже находится более 3 млн крон.
Источник: пресс-служба пражского магистрата и ceskenoviny.cz