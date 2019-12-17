Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.45
USD
22.82
RUB
0.37
UAH
0.97
Энциклопедия Карта Погода
50d 3 °C
Чехия выбрала название для своей экзопланеты

Чехия выбрала название для своей экзопланеты

Дмитрий Иволга 116 0
Экзопланета, которую Чешской Республике выделил Международный астрономический союз в Париже, по итогам народного голосования будет называться Макропулос, а звезда XO-5 в созвездии Рыси, вокруг которой она вращается, — Абсолютно.
Фото: NASA, ESA &amp; G. Bacon (Space Telescope Science Institute) [Public domain]
Чехия выбрала название для своей экзопланеты

Об этом сообщила Академия наук ЧР в своем пресс-релизе. 

Международный астрономический союз распределил 110 планет, находящихся за пределами Солнечной системы, между та количеством стран в июне в честь столетия своего существования. Чешская планета по размеру чуть больше Юпитера, она состоит из горячего газа и совершает оборот вокруг своей звезды гораздо быстрее, чем Земля вокруг Солнца. Год там длится около четырех земных дней.

Планету Макропулос можно разглядеть с территории Чехии в обычный телескоп.

В голосовании за право дать имя планете, которое проходило в октябре-ноябре, участвовали около 4500 человек. Кроме победившего варианта, отсылающего к фантастической пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса», в финал прошли еще восемь возможных названий для планеты и звезды, включая Вышеград, Крконоше, Снежка, Фифинка, Счастье, Гранат и Надежда.

Стоит отметить, что во Вселенной уже есть несколько сотен названий, связанных с Чехией, среди них Масарик, Гус, Коменский, Прага, Литомышль и другие.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
астрономия Академия наук Чехии
Читайте
по теме 
Пражский Орлой плохо отреставрировали: циферблат придется перекрашивать
21.05.2019 09:45 Культура
Пражский Орлой плохо отреставрировали: циферблат придется перекрашивать
2548 0
Ночное небо в Чехии озарит зеленая комета
13.12.2018 13:05 Общество
Ночное небо в Чехии озарит зеленая комета
3558 0
В пятницу в Чехии можно будет увидеть полное лунное затмение
26.07.2018 15:17 Общество
В пятницу в Чехии можно будет увидеть полное лунное затмение
4263 0
В Праге можно будет увидеть необычное лунное затмение
31.07.2017 17:02 Общество
В Праге можно будет увидеть необычное лунное затмение
3981 1
Последние новости:
17
декабря
Пивные велосипеды исчезнут из центра Праги к марту
17.12.2019 11:32 Общество
Пивные велосипеды исчезнут из центра Праги к марту
330 0
По всей Чехии прозвучат сирены в память о погибших в Остраве
17.12.2019 09:49 Общество
По всей Чехии прозвучат сирены в память о погибших в Остраве
646 0
16
декабря
Накануне новой пражской демонстрации акции против Бабиша прошли в регионах
16.12.2019 21:02 Политика
Накануне новой пражской демонстрации акции против Бабиша прошли в регионах
366 0
На одно рабочее место можно будет нанять несколько человек
16.12.2019 17:09 Экономика
На одно рабочее место можно будет нанять несколько человек
757 0
Назван самый экологичный университет в Чехии
16.12.2019 13:30 Общество
Назван самый экологичный университет в Чехии
1072 0
Пражские власти повысили траты на рождественскую иллюминацию вдвое
16.12.2019 10:36 Экономика
Пражские власти повысили траты на рождественскую иллюминацию вдвое
782 0
Около 5% объема железнодорожного сообщения в Чехии перешло к частным перевозчикам
16.12.2019 10:20 Экономика
Около 5% объема железнодорожного сообщения в Чехии перешло к частным перевозчикам
605 0
15
декабря
Чешские ученые нашли управу на «рождественский сорняк»
15.12.2019 23:17 Общество
Чешские ученые нашли управу на «рождественский сорняк»
1370 0
13
декабря
Чешский водитель получил в Британии 10 лет за перевозку мигрантов в грузовике с матрацами
13.12.2019 16:25 Общество
Чешский водитель получил в Британии 10 лет за перевозку мигрантов в грузовике с матрацами
783 0
Метеорологи предупредили о сильном ветре
13.12.2019 15:47 Общество
Метеорологи предупредили о сильном ветре
1577 0


Мобильная версия