Чехия выбрала название для своей экзопланеты

Экзопланета, которую Чешской Республике выделил Международный астрономический союз в Париже, по итогам народного голосования будет называться Макропулос, а звезда XO-5 в созвездии Рыси, вокруг которой она вращается, — Абсолютно.

Фото: NASA, ESA & G. Bacon (Space Telescope Science Institute) [Public domain]

Об этом сообщила Академия наук ЧР в своем пресс-релизе.

Международный астрономический союз распределил 110 планет, находящихся за пределами Солнечной системы, между та количеством стран в июне в честь столетия своего существования. Чешская планета по размеру чуть больше Юпитера, она состоит из горячего газа и совершает оборот вокруг своей звезды гораздо быстрее, чем Земля вокруг Солнца. Год там длится около четырех земных дней.

Планету Макропулос можно разглядеть с территории Чехии в обычный телескоп.

В голосовании за право дать имя планете, которое проходило в октябре-ноябре, участвовали около 4500 человек. Кроме победившего варианта, отсылающего к фантастической пьесе Карела Чапека «Средство Макропулоса», в финал прошли еще восемь возможных названий для планеты и звезды, включая Вышеград, Крконоше, Снежка, Фифинка, Счастье, Гранат и Надежда.

Стоит отметить, что во Вселенной уже есть несколько сотен названий, связанных с Чехией, среди них Масарик, Гус, Коменский, Прага, Литомышль и другие.

Источник: ceskenoviny.cz