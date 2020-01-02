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На выходных в Чехии может выпасть снег

На выходных в Чехии может выпасть снег

Марина Комарова 180 0
Солнечная погода продержится в Чехии до конца рабочей недели, однако на выходных в республику придет похолодание и выпадет снег. Об этом сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.
На выходных в Чехии может выпасть снег

В пятницу будет ясно, утром во многих районах ожидается туман. Утром будет холодно - от 2 до 6 градусов ниже нуля, днем потеплеет до 4-6 градусов Цельсия.

В субботу холодный фронт придет в Чехию, будет облачно, снег выпадет не только в горах, но и в других районах республики. Утром температура воздуха упадет до -5 градусов Цельсия, днем будет от 1 до 5 градусов тепла.

В воскресенье будет похожая погода. Утренние температуры будут колебаться от 2 до -2 градусов Цельсия, днем температура воздуха составит около 5 градусов выше нуля. «Водители должны быть осторожны, на дорогах возможна гололедица», - сказала Гонсова. 

Источник: novinky,cz

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Темы
погода Чехия
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