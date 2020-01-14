Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.15
USD
22.59
RUB
0.37
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
04n 1 °C
Чехии угрожает эпидемия гриппа

Чехии угрожает эпидемия гриппа

Марина Комарова 1319 0
За прошедшую неделю число пациентов с острыми инфекциями дыхательных путей в Чешской Республике увеличилось на 60% по сравнению с первой неделей января. На 100 тысяч жителей страны приходится около 1050 заболевших, сообщает Национальный институт здравоохранения (SZÚ).
Чехии угрожает эпидемия гриппа

Эпидемия гриппа в стране фиксируется ежегодно, в прошлом году пик заболевания пришелся на начало февраля. Как правило, гриппом заболевают около 10% взрослых и 20% детей.

В Европе наиболее распространен грипп типа А, подтипы H1 a H3, в меньшей степени — тип B. Больше всего случаев заболеваний в Чехии зафиксировано в Либерецком и Южноморавском краях, но и там пока эпидемия не объявлена (для этого показатель должен составлять свыше 1700 заболевших на 100 тысяч жителей).

Зимой 2018-2019 года за помощью к врачам при заболевании гриппом и другими инфекциями дыхательных путей обратились 996 тысяч человек. 625 были госпитализированы и находились в реанимации, из них 195 умерли. В целом за год, по оценкам врачей, в стране от гриппа умирает от 1500 до 2000 человек. Наиболее опасен грипп для хронически больных и пожилых людей с ослабленным иммунитетом.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Болезни Медицина и фармацевтика врачи Чехия грипп
Читайте
по теме 
Чешские ветеринары обеспокоены ситуацией с птичьим гриппом в Польше
09.01.2020 11:33 Экономика
Чешские ветеринары обеспокоены ситуацией с птичьим гриппом в Польше
780 0
Чехи стали жить дольше и умирать реже
20.11.2019 17:13 Общество
Чехи стали жить дольше и умирать реже
2062 0
В Либерецком крае зафиксировано 69 случаев желтухи
10.10.2019 11:40 Общество
В Либерецком крае зафиксировано 69 случаев желтухи
1567 0
Чехи проводят четверть своей жизни на пенсии
27.09.2019 13:26 Экономика
Чехи проводят четверть своей жизни на пенсии
9953 0
Последние новости:
14
января
Мошенники рассылают фальшивые письма от имени налоговой инспекции
14.01.2020 16:30 Экономика
Мошенники рассылают фальшивые письма от имени налоговой инспекции
349 0
Мотолская долина изменит свой облик
14.01.2020 15:00 Экономика
Мотолская долина изменит свой облик
421 0
Ветеринарная инспекция обнаружила в Чехии нелегальную бойню животных
14.01.2020 11:48 Экономика
Ветеринарная инспекция обнаружила в Чехии нелегальную бойню животных
760 0
Мультфильм «Дочь» Дарьи Кащеевой — в номинантах на «Оскар»
14.01.2020 09:48 Культура
Мультфильм «Дочь» Дарьи Кащеевой — в номинантах на «Оскар»
461 0
13
января
В чешских детских садах все больше агрессивных детей
13.01.2020 14:23 Общество
В чешских детских садах все больше агрессивных детей
3579 0
На Шумаве произошло небольшое землетрясение
13.01.2020 12:33 Общество
На Шумаве произошло небольшое землетрясение
1041 0
Мать троих детей работала нелегально — государство решило ее наказать
13.01.2020 10:42 Общество
Мать троих детей работала нелегально — государство решило ее наказать
2513 0
Полиция задержала преступников, которые ограбили АЗС
13.01.2020 08:50 Общество
Полиция задержала преступников, которые ограбили АЗС
1686 1
10
января
Птичий грипп уже в Словакии
10.01.2020 17:03 Экономика
Птичий грипп уже в Словакии
1191 1
Услуги такси в Праге подорожают
10.01.2020 13:44 Экономика
Услуги такси в Праге подорожают
1573 1


Мобильная версия