Восемь человек погибли при пожаре в доме-интернате для инвалидов

В результате пожара, который произошел утром 19 января в доме-интернате для инвалидов в городе Вейпрти, погибли восемь человек. Об этом сообщил пресс-секретарь спасательной службы Устецкого края Прокоп Воленик.

“Четыре человека получили травмы средней степени тяжести, один человек подключен к аппарату искусственного дыхания. Еще 26 человек получили легкие травмы, они были перевезены в медицинские учреждения для осмотра и оказания помощи”, - сказал Воленик. Всего в доме-интернате находились 35 человек.

Сообщение о пожаре поступило около 5 часов утра, возгорание удалось почти сразу локализовать - пожарные были на месте проишествия в течение десяти минут. «Здание не было повреждено снаружи, но люди, находившиеся в дома, стали задыхаться от дыма», - рассказали пожарные. Если бы пожарные не прибыли так быстро, жертв могло бы быть больше.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, министры внутренних дел и социальных дел Ян Хамачек и Яна Малачова выразили соболезнования родственникам погибших.

Источник: novinky.cz