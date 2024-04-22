Страх за воду позади. Благодаря деньгам из Польши для чешского поселения построят водоснабжение
24 апреля 2024
16:30
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Вблизи границы с Польшей началось строительство водопровода, который будет оплачен за счет польской компенсации последствий горных работ на шахте Турув. На польские деньги уже построена водоочистная станция, а в ближайшее время начнется прокладка еще одного водопровода. Водоочистная станция и водопровод должны составить единую систему.
Каждый день житель поселка видел, что уровень воды в колодце возле дома его семьи постепенно падает. Однако теперь Карел Рехак из Горни-Виткова под Краставой надеется, что ситуация, когда его семья могла бы остаться совсем без воды, не наступит.
Горни-Витков, где живет Ржехак, — один из поселков и деревень в северочешском пограничном регионе, которым угрожают последствия добычи полезных ископаемых на близлежащей польской шахте Турув, а именно потеря воды в колодцах. Поэтому очень быстро после заключения чешско-польского соглашения о компенсации последствий горных работ в 2022 году в Храставе, к которому относится Горни-Витков, был создан проект по строительству системы водоснабжения для поселка, где ее раньше не было.
Строительство стоимостью 66 миллионов крон будет полностью оплачено из средств, направленных в Чехию польским правительством и компанией PGE, которая ведет добычу в шахте Турув, в так называемый Турувский фонд.
Они уже оставались без воды
Карел Ржехак сразу же дал понять, что присоединится к новому водопроводу, как только он будет построен. «Нечего было колебаться. Мы будем обеспечены водой, и она будет лучшего качества, чем раньше. Однажды мы уже лишились воды. Мы были без воды полгода, и я никому не пожелаю такого. Нам пришлось бурить скважину, так что теперь у нас есть вода, но мы приветствуем водоснабжение. Дороговато каждый год делать анализ, чтобы убедиться, что все в порядке», — рассказал житель.
По его словам, есть большой интерес к подключению к системе водоснабжения в обмен на польскую компенсацию. «Есть большое количество людей, которые будут очень рады. Летом, например, у них вообще нет воды в колодце», — добавил он. «Я не знаю, из-за чего это происходит — из-за засухи или из-за влияния шахты», — добавил он.
В качестве компенсации Польша направила в Чехию 45 миллионов евро (около 1,1 миллиарда чешских крон), из которых 35 миллионов поступили в так называемый Туровский фонд. Благодаря деньгам из этого фонда уже началось строительство водоочистной станции в Либерце-Махнине и скоро начнется строительство еще одной водопроводной системы в Вацлавице возле Градека-над-Нисоу. Водоочистные сооружения и водопроводные станции должны составить единую систему.
Горни-Витков, где живет Ржехак, — один из поселков и деревень в северочешском пограничном регионе, которым угрожают последствия добычи полезных ископаемых на близлежащей польской шахте Турув, а именно потеря воды в колодцах. Поэтому очень быстро после заключения чешско-польского соглашения о компенсации последствий горных работ в 2022 году в Храставе, к которому относится Горни-Витков, был создан проект по строительству системы водоснабжения для поселка, где ее раньше не было.
Строительство стоимостью 66 миллионов крон будет полностью оплачено из средств, направленных в Чехию польским правительством и компанией PGE, которая ведет добычу в шахте Турув, в так называемый Турувский фонд.
Они уже оставались без воды
Карел Ржехак сразу же дал понять, что присоединится к новому водопроводу, как только он будет построен. «Нечего было колебаться. Мы будем обеспечены водой, и она будет лучшего качества, чем раньше. Однажды мы уже лишились воды. Мы были без воды полгода, и я никому не пожелаю такого. Нам пришлось бурить скважину, так что теперь у нас есть вода, но мы приветствуем водоснабжение. Дороговато каждый год делать анализ, чтобы убедиться, что все в порядке», — рассказал житель.
По его словам, есть большой интерес к подключению к системе водоснабжения в обмен на польскую компенсацию. «Есть большое количество людей, которые будут очень рады. Летом, например, у них вообще нет воды в колодце», — добавил он. «Я не знаю, из-за чего это происходит — из-за засухи или из-за влияния шахты», — добавил он.
В качестве компенсации Польша направила в Чехию 45 миллионов евро (около 1,1 миллиарда чешских крон), из которых 35 миллионов поступили в так называемый Туровский фонд. Благодаря деньгам из этого фонда уже началось строительство водоочистной станции в Либерце-Махнине и скоро начнется строительство еще одной водопроводной системы в Вацлавице возле Градека-над-Нисоу. Водоочистные сооружения и водопроводные станции должны составить единую систему.
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