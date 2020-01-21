Четыре волка сбежали из зоопарка Брно

Ветеринар усыпил волков с помощью снотворного, и сотрудники зоопарка вернули их в павильон, где обитают в общей сложности 14 животных.
«Очевидно, это взрослые волки, которым удалось проделать маленькую дырку в сетке и пролезть через нее», — сказал пресс-секретарь зоопарка Михал Ванач.
Забор был немедленно отремонтирован и укреплен, чтобы подобная ситуация не повторилась. Пресс-секретарь подчеркнул, что толщина сетки будет увеличена вдвое, также к ней добавят электрический забор.
Арктические волки являются гордостью зоопарка Брно. Они относятся к экспозиции под названием Beringie, которая посвящена природе северной части Америки и Сибири.
Последнее подобное событие произошло в зоопарке в декабре 2015 года. Тогда один из волков в состоянии стресса перепрыгнул через двухметровый забор. Никто не пострадал. Волку дали снотворное, и потом заводчики вернули его в стаю.
Источник: novinky.cz