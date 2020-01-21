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Четыре волка сбежали из зоопарка Брно

Четыре волка сбежали из зоопарка Брно

Марина Комарова 295 0
Во вторник утром четверо полярных волков сбежали из своего павильона и бродили по территории зоопарка в городе Брно. Событие произошло до того, как зоосад открылся для посетителей. В результате инцидента никто не пострадал, а зоопарк не работал весь день.
Четыре волка сбежали из зоопарка Брно

Ветеринар усыпил волков с помощью снотворного, и сотрудники зоопарка вернули их в павильон, где обитают в общей сложности 14 животных. 

«Очевидно, это взрослые волки, которым удалось проделать маленькую дырку в сетке и пролезть через нее», — сказал пресс-секретарь зоопарка Михал Ванач.

Забор был немедленно отремонтирован и укреплен, чтобы подобная ситуация не повторилась. Пресс-секретарь подчеркнул, что толщина сетки будет увеличена вдвое, также к ней добавят электрический забор.

Арктические волки являются гордостью зоопарка Брно. Они относятся к экспозиции под названием Beringie, которая посвящена природе северной части Америки и Сибири.

Последнее подобное событие произошло в зоопарке в декабре 2015 года. Тогда один из волков в состоянии стресса перепрыгнул через двухметровый забор. Никто не пострадал. Волку дали снотворное, и потом заводчики вернули его в стаю.

Источник: novinky.cz

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Темы
зоопарк Чехия Брно
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