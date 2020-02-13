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Вакцинация будет обязательной для частных детских садов

Вакцинация будет обязательной для частных детских садов

Марина Коханкова 6 0
Обязательство по вакцинации детей дошкольного возраста теперь будет распространяться и на частные детские сады и детские организованные группы. Соответствующие поправки в закон об охране здоровья населения приняли депутаты чешского парламента.
Вакцинация будет обязательной для частных детских садов

До настоящего времени только государственные детские сады были обязаны по закону требовать вакцинации. 

«Мы хотим единых условий для вакцинации детей, поступающих в дошкольные учреждения. Государство должно дать четкий сигнал о том, что вакцинация необходима и что не имеет значения, находится ли ребенок в частном или государственном детском саду. Закон об охране здоровья населения будет применяться ко всем детским коллективам», — заявил после голосования министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Он добавил, что закон не будет применяться к детям, которые имеют противопоказания к вакцинации, это, например, дети с атопическим дерматитом или эпилепсией.

Депутаты также приняли поправку, согласно которой непривитые дети могут ходить в «Школу в природе». Напротив, вакцинация будет обязательным условием для детских лагерей.

Если закон будет поддержан сенатом и подписан президентом, страховые компании будут оплачивать детям в возрасте до одного года вакцинацию против менингококковой инфекции (сейчас эта прививка возможна за дополнительную плату). 

«Болезнь ужасно коварна, возникает как обычный грипп, и даже самый опытный врач может ее не распознать. Однако через несколько дней уже может быть поздно», — сказала автор поправки, депутат Андреа Брзобогата, которой менингококковая инфекция изменила жизнь десять лет назад.

«Я была в горах, у меня болела голова, тошнило, на теле появились фиолетовые пятна. Я не знала о болезни в то время. Если бы меня предупредили о болезни, я бы обратилась к врачу раньше и не было бы таких тяжелых последствий. Меня привезли в больницу в Градец Кралове почти мертвой», — сказала депутат, которой пришлось ампутировать обе ноги и теперь она использует протезы.

Источник: novinky.cz

 

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Темы
прививки вакцинация Чехия Парламент ЧР законопроект
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