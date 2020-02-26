В Остраве заработает центр для иностранцев

Иностранцы, которые приезжают в Остраву и Моравско-Силезский край или уже там живут, получат возможность ближе познакомиться с этим регионом. Мэрия Остравы в начале марта откроет здесь центр для иностранцев.

«Он будет называться Expat Center Ostrava и поможет иностранцам лучше ориентироваться и найти работу в этом регионе. Сотрудники центра также помогут иностранцам и их семьям найти жилье, врачей или определиться с отдыхом», — сказал мэр Остравы Томаш Макура.

Он добавил, что при открытии центра чиновники изучали опыт других стран, а также общались с коллегами из Брно, где такой центр работает с 2010 года. Аналогичный центр будет создан в этом году в Праге. «Наша цель, помимо прочего, удержать квалифицированных работников-иностранцев на местном рынке труда. Индивидуальные услуги и предложения будут отвечать их запросам», — добавил мэр Остравы.

«В дополнение к информационным услугам, мероприятиям в области образования и развития центр будет налаживать партнерские отношения с университетами, работодателями, поставщиками услуг, организациями государственного управления», — сказала Алена Даниелова, руководитель проектов Моравско-Силезского инновационного центра.

Штаб-квартира Expat Center Ostrava будет расположена на улице Ческобратрска в историческом центре города. Учреждение откроется в понедельник, 2 марта. Информация о его услугах будет публиковаться в интернете, в том числе в социальных сетях. Город готовит информационную кампанию, чтобы презентовать центр общественности. Мэр также отметил, что первый год работы будет пилотным. Город инвестирует в развитие центра 2,3 млн крон.

Источник: novinky.cz