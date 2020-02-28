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Некоторые чешские школы отказались от сбора макулатуры

Некоторые чешские школы отказались от сбора макулатуры

Марина Коханкова 196 0
Школы в Чехии отказываются от традиционных акций по сбору использованной бумаги и картона из-за низкой стоимости сырья. Кроме того, некоторые компании по переработке отходов перестали покупать макулатуру.
Некоторые чешские школы отказались от сбора макулатуры

Школы обычно используют вырученные от сбора макулатуры деньги для покупки расходных материалов, учебного оборудования и т.д.

Картонные коробки, собранные детьми и их семьями, заполнили склады в поселке Пришнотнице (Брно). Местная начальная школа организует сбор макулатуры примерно четыре раза в год. В прошлом году дети собрали почти десять тонн бумаги, однако в этом году никто не хочет платить за вторсырье. Тем не менее руководство муниципалитета хочет сохранить традицию сбора макулатуры за свой счет. Аналогичная ситуация в начальной школе в поселке Росице. Бумагу, собранную детьми, больше не принимает компания, которая раньше ее выкупала. Бумажные отходы придется вынести в синие контейнеры. 

Если несколько лет назад компании и центры сбора отходов получали несколько тысяч крон за тонну сырья, то теперь бумажные фабрики принимают только картон. Причина, по словам представителей индустрии, в том, что сортированную бумагу из Европы перестал брать Китай.

Источник: ceskatelevize.cz

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