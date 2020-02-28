Некоторые чешские школы отказались от сбора макулатуры

Школы в Чехии отказываются от традиционных акций по сбору использованной бумаги и картона из-за низкой стоимости сырья. Кроме того, некоторые компании по переработке отходов перестали покупать макулатуру.

Школы обычно используют вырученные от сбора макулатуры деньги для покупки расходных материалов, учебного оборудования и т.д.

Картонные коробки, собранные детьми и их семьями, заполнили склады в поселке Пришнотнице (Брно). Местная начальная школа организует сбор макулатуры примерно четыре раза в год. В прошлом году дети собрали почти десять тонн бумаги, однако в этом году никто не хочет платить за вторсырье. Тем не менее руководство муниципалитета хочет сохранить традицию сбора макулатуры за свой счет. Аналогичная ситуация в начальной школе в поселке Росице. Бумагу, собранную детьми, больше не принимает компания, которая раньше ее выкупала. Бумажные отходы придется вынести в синие контейнеры.

Если несколько лет назад компании и центры сбора отходов получали несколько тысяч крон за тонну сырья, то теперь бумажные фабрики принимают только картон. Причина, по словам представителей индустрии, в том, что сортированную бумагу из Европы перестал брать Китай.

Источник: ceskatelevize.cz