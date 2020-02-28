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Каждый шестой ресторан в Чехии готовит еду на сгоревшем масле

Каждый шестой ресторан в Чехии готовит еду на сгоревшем масле

Марина Коханкова 763 0
В прошлом году Чешская инспекция сельского хозяйства и пищевой промышленности провела проверки в более чем 80 ресторанах и обнаружила, что каждый шестой из них использует для приготовления блюд сгоревшее масло. Такие масла содержат вредные вещества и могут спровоцировать рак.
Каждый шестой ресторан в Чехии готовит еду на сгоревшем масле

В одном из ресторанов Брно используют до 30 литров масла для жарки в день. В неделю жарится около 60 килограммов картофеля фри. «Каждое утро мы снимаем ситечко с фильтра и проверяем масло. Обычно мы меняем его каждые два-три дня и не реже, чем каждые шесть дней», — рассказывает менеджер заведения Соня Хофбауерова.

Сотрудники Чешской сельскохозяйственной и пищевой инспекции взяли образцы масла в ресторанах и проверили, достаточно ли часто его меняют. «Мы смотрели, есть ли в масле обуглившиеся остатки, и оценивали запах, внешний вид, вязкость масла», — говорит инспектор Ивана Неврталова.

«Мы моделируем условия жарки в лаборатории, нагревая масло до соответствующей температуры. Затем мы оцениваем степень термического разложения масла», — поясняет методистка инспекции Тереза ​​Новакова.

В прошлом году инспекторы взяли образцы в 82 заведениях. В каждом шестом ресторане масло оказалось сгоревшим. Как правило, рестораторы не поддерживали температуру, оптимальную для жарки во фритюре. «Не рекомендуется превышать температуру в 175 градусов по Цельсию», — пояснил пресс-секретарь SZPI Павел Коприва. В некоторых случаях она превышалась в три раза.

Жареная пища не очень полезна для здоровья, особенно если используется сожженное масло. «Если человек употребляет жареную пищу больше трех раз в неделю, у него вдвое увеличивается риск развития диабета, а также рака и сердечно-сосудистых заболеваний», — говорит Томаш Компрда из Института пищевых технологий Университета Менделя в Брно.

По мнению экспертов по питанию, стоит полностью отказаться от жареной пищи или как минимум использовать для жарки масла хорошего качества: авокадо, кокосовое или оливковое.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
рестораны Чехия Санитарная инспекция еда
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