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Три человека с коронавирусом госпитализированы в Чехии

Три человека с коронавирусом госпитализированы в Чехии

Марина Коханкова 6526 0
В Чехии зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом Covid-19. Мужчина и женщина госпитализированы в больницу «На Буловце», еще один мужчина находится в больнице в Усти-над-Лабем.
Три человека с коронавирусом госпитализированы в Чехии

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех созвал чрезвычайный брифинг в воскресенье днем, чтобы сообщить о случаях заражения. Один из инфицированных, гражданин Чехии 1952 года рождения, участвовал в конференции, которая проходила в итальянском городе Удине. Еще один мужчина из Усти-над-Лабе 1976 года рождения находился в отпуске на горнолыжном курорте в Италии (регион Венето) вместе со своей семьей и четырьмя детьми, которые сейчас помещены в карантин. Девушка, зараженная коронавирусом, — это американская студентка 1999 года рождения, которая учится в Милане и приехала в Прагу в качестве туристки. У всех троих тесты на наличие болезни были положительными. Угрозы для жизни инфицированных нет.

По словам Войтеха, министерство не будет предоставлять более подробную информацию в целях защиты прав пациентов. Во всех трех случаях течение болезни умеренное. Это подтвердила Гана Рогачова, начальник инфекционного отделения больницы «На Буловце»: «У них хорошее клиническое состояние, никаких осложнений нет».

В воскресенье на коронавирус в Чехии было протестировано 13 человек, результаты трех тестов оказались положительными.

С субботы, 29 февраля, пражская санитарно-эпидемиологическая станция открыла для жителей города специальную телефонную линию 773 782 856 для ответов на вопросы, связанные с коронавирусом. Линия предназначена в первую очередь для жителей столицы, которые возвращаются с зимних каникул из различных районов Италии с высоким уровнем риска. Линия будет работать каждый день с 09:00 до 19:00. Также по номеру 773 782 850 можно звонить с 09:00 до 20:00.

Источник: novinky.cz

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Темы
Болезни Италия Чехия Больницы
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