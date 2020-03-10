В Чехии 40 подтвержденных случаев заражения коронавирусом

В Чешской Республике зарегистрировано 40 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. О двух новых инфицированных во вторник утром сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

«Государственная лаборатория сообщила сегодня о двух положительных результатах теста на наличие коронавируса. Это женщина 1959 года рождения из Среднечешского края. Она на работе контактировала с инфицированной женщиной, которая вернулась из Италии, где каталась на лыжах», — написал министр в Twitter. Заместитель министра здравоохранения Роман Примула заявил в понедельник вечером, что одним из зараженных коронавирусов в Чешской Республике является пражский таксист, который не был в контакте с людьми, посетившими северную Италию. По словам Примулы, целесообразно рассмотреть вопрос о запрете публичных массовых мероприятий. Со вторника в Чехии также запрещено посещение больниц и домов престарелых.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш созвал 10 марта внеочередное заседание Совета национальной безопасности. Во вторник правительство примет дальнейшие меры против распространения болезни.

Из-за коронавируса Чехия ввела пограничный контроль с утра понедельника. Правительство впоследствии решило, что помогать полицейским будут военные. На 10 пунктах пересечения границ будут созданы точки, где смогут брать образцы крови для тестирования на коронавирус. Во вторник полиция сообщила, что в отдельных пунктах пересечения границ за день было проверено более 35 тысяч автомобилей, а 65 автомобилей с пассажирами были задержаны в связи с подозрением на коронавирус. Пожарные измерили температуру более чем 9 тысячам путешественников, изолированы были 6 человек.

Источник: novinky.cz