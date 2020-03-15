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«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Чехии до 20 марта

«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Чехии до 20 марта

Александра Кириченко 1783 0
Авиакомпания объявила об изменении полетной программы из Москвы в пункты Европы в связи пандемией коронавируса. Полеты из Москвы в Прагу и обратно будут приостановлены с 20 марта по 30 апреля 2020 года.
«Аэрофлот» вывезет российских туристов из Чехии до 20 марта

Для возвращения в Россию ее граждан «Аэрофлот» с 16 по 19 продолжит выполнение рейсов по маршруту Шереметьево — Прага — Шереметьево *SU2012/2013 и *SU2016/2017. В связи с приостановкой продажи билетов онлайн их можно приобрести в кассах «Аэрофлота» в городе или в пражском аэропорту.

С 16 марта будут полностью прекращены регулярные полеты АО «Авиакомпания «Россия», которые выполняются под кодом Аэрофлота/«SU» из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Прагу. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву.

Авиакомпания изучает возможность выполнения чартерных рейсов по отменяемым направлениям для возвращения в Россию всех ее граждан.

Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера, с билетами на рейсы Аэрофлота с датой вылета со дня введения ограничений до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения, изменить дату вылета с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения или изменить маршрут на любые рейсы «Аэрофлота» без дополнительных сборов за переоформление с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.

Дополнительную информацию можно получить по круглосуточным телефонам +7 (495) 223 5555, 8 (800) 444 5555.

Источник: «Аэрофлот» 

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Темы
Аэрофлот авиакомпании коронавирус
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