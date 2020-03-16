Весенний субботник не состоится

Организаторы акции Ukliďme Česko, которая традиционно проходила в начале апреля и собирала десятки тысяч участников, убиравших общественные территории по всей стране, сообщили о ее переносе на более поздний срок.

Акция была запланирована на 4 апреля. Представители инициативы Ukliďme Česko сообщили, что субботники не будут проводиться до конца чрезвычайного положения. По всей видимости, уже зарегистрированные акции состоятся не раньше осени.

В этом году масштабы акции должны были стать рекордными: к текущему моменту в ее рамках уже было зарегистрировано 2400 субботников по всей стране. Координаторам отдельных мероприятий должны были разослать по почте мешки для мусора и защитные перчатки, но организаторы приняли решение отменить отправку.

В апреле 2019 года на 2 273 объектах 65 тысяч волонтеров собрали в общей сложности 1 120 тонн отходов.

Источник: Ukliďme Česko