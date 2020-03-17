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Жители Чехии шьют маски для себя и больниц

Жители Чехии шьют маски для себя и больниц

Марина Коханкова 1189 0
Меры против распространения коронавируса набирают силу. В то время как министр внутренних дел Ян Гамачек и министр здравоохранения Адам Войтех призвали граждан использовать маски, чехи в условиях дефицита защитных средств стали сами шить маски и передавать их в больницы и пожилым людям.
Жители Чехии шьют маски для себя и больниц

«Я бы попросил всех закрывать рот и нос шарфом или платком, когда вы выходите из дома — на работу или на прогулку», — обратился к чехам Ян Гамачек. С полуночи вторника пользоваться услугами общественного транспорта в Праге невозможно без маски или других средств защиты рта и носа. Мэр Праги Зденек Гржиб также призвал владельцев торговых сетей не пускать в магазины людей без защитных средств. 

Однако масок, предотвращающих распространение инфекции, не хватает, в том числе их дефицит наблюдается в медицинских учреждениях. Поэтому люди, которым необходимо защитить себя и свою семью, стали изготавливать маски самостоятельно. Многие волонтеры шьют маски и передают их в больницы или дома престарелых. По этой причине правительство сделало исключение для магазинов такней и галантереи — они останутся открытыми даже в период карантина. Инструкции по изготовлению масок можно найти в интернете, например в группе Česko šije roušky в сети Facebook.

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, Чешская Республика готовится отправить во вторник и среду семь самолетов в Китай, чтобы доставить оттуда медикаменты, маски и респираторы..

Источник: lidovky.cz

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