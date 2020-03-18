В Чехию привезли 150 000 экспресс-тестов на коронавирус

Cамолет приземлился в военном аэропорту Прага-Кбелы в ночь на 18 марта. Он привез из Китая 150 тысяч экспресс-тестов на новый тип коронавируса.

Часть тестов передадут в населенные пункты, которые были закрыты из-за коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Другая часть партии будет использоваться для тестирования полицейских, военных или пожарных, а также направлена в крупные больницы.

По словам Войтеха, результаты теста доступны примерно через 20-25 минут, в то время как используемые сейчас тесты показывают их через шесть часов.

Чешская Республика планирует в ближайшие дни привезти из Китая другие медицинские товары — респираторы, маски и защитные костюмы. По словам министра внутренних дел Яна Гамачка, в воскресенье 30 млн масок и респираторов должны быть доставлены в Чешскую Республику на украинском самолете An-124 Ruslan большой вместимости. Маски будут предназначены для населения. По словам министра, после того, как защитные средства распространят среди населения, для всех будет введена обязанность носить маски или респираторы.



Источник: ct24.ceskatelevize.cz