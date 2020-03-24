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В Чехии от коронавируса умер второй человек

В Чехии от коронавируса умер второй человек

Марина Коханкова 1216 0
В больнице Гавиржова во вторник скончался 45-летний пациент, у которого было ранее диагностировано онкологическое заболевание. Заражение коронавирусом привело к летальному исходу, сообщила пресс-секретарь больницы Ирма Канова.
В Чехии от коронавируса умер второй человек

В среду, 18 марта, спасатели привезли мужчину в госпиталь. «Больница сделала все, чтобы спасти его, но даже специализированная реанимация не смогла помочь. У пациента был обширный рак с метастазами. К сожалению, коронавирусная инфекция ускорила его смерть», — сказала пресс-секретарь.

«Мужчина был госпитализирован в инфекционное отделение для пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Его здоровье очень быстро ухудшилось, поэтому он был переведен в специально оборудованное отделение интенсивной терапии, которое мы специально зарезервировали для пациентов, инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания», — сообщил директор больницы Гавиржова Норберт Шеллонг.

«Хотя наши врачи и медсестры делали все возможное, борьба из-за онкологии была бесполезной. К сожалению, состояние пациента было осложнено тяжелой пневмонией, вызванной коронавирусной инфекцией. Мы выражаем искренние соболезнования членам семьи и продолжаем оказывать им психологическую поддержку», — добавил директор больницы.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия Больницы
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