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В Чехии умер третий пациент с коронавирусом

В Чехии умер третий пациент с коронавирусом

Марина Коханкова 197 0
Третий пациент с COVID-19 умер в Чешской Республике. 71-летняя женщина, которая страдала хронической обструктивной болезнью легких, скончалась в больнице в Праге.
В Чехии умер третий пациент с коронавирусом

Пациентка находилась в больнице в Праге с 22 марта и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Она поступила в медучреждение с серьезными проблемами со здоровьем, в том числе она страдала хронической обструктивной болезнью легких.

«Во время госпитализации она сообщила, что несколько недель назад она встречалась с родственницей, которая вернулась из Италии, где она жила постоянно», — рассказал министр здравоохранения Адам Войтех. Врачи проверили ее на наличие коронавируса, тест был положительным. «Вскоре после этого женщина умерла», — сказал Войтех.

«К сожалению, она заразилась в семье. Мне очень жаль Я прошу всех не навещать своих бабушек и дедушек сейчас, или как минимум носить медицинскую маску», — написал министр в Twitter.

Первый зараженный коронавирусом пациент скончался в Чехии в воскресенье. Ему было 95 лет, у него были серьезные проблемы со здоровьем. Второй жертвой стал 45-летний мужчина, у которого был рак. 

По данным на 25 марта, в Чехии 1 394 зараженных коронавирусом. Десять человек вылечились. Тесты прошли свыше 19,6 тысячи человек. 

Источник: novinky.cz

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коронавирус Чехия
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