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Российский МИД до 26 марта составляет списки граждан, желающих вернуться в РФ

Российский МИД до 26 марта составляет списки граждан, желающих вернуться в РФ

Александра Кириченко 38 0
Соответствующее поручение российское министерство получило по итогам заседания оперативного штаба. Заявки от россиян, желающих вернуться на родину из-за границы, принимаются до 14:00 четверга по местному времени страны пребывания.
Российский МИД до 26 марта составляет списки граждан, желающих вернуться в РФ

Согласно поручению, МИД РФ должен довести до российских граждан, выехавших за границу, информацию о том, что окончательные списки желающих вернуться в РФ должны быть сформированы не позднее 26 марта 2020 года и что возвращающиеся граждане должны будут пройти 14-дневный карантин. 

По данным на 13:30 среды, 25 марта, некоторые находящиеся в Чехии обладатели российских мобильных номеров уже получили от МИД РФ SMS о формировании таких списков с призывом оперативно передать в российские загранучреждения необходимую информацию, если они хотят вернуться в Россию. В этом же сообщении дана ссылка на контакты загранпредставительств, которая в данный момент не работает. Посольство России в Чехии просит всех заинтересованных обращаться на e-mail rusconscz@mid.ru.

Составляя списки, МИД собирает такую информацию, как фамилия, имя и отчество, гражданство, текущее местонахождение, постоянное и временное место жительства в РФ, контактные телефоны, наличие (отсутствие) обратных билетов, наличие (отсутствие) виз, конечное место, до которого они хотят добраться, планируемая дата выезда. Все это нужно сразу указать в письме в посольство.

Соответствующую информацию МИД РФ должен ежедневно доводить до Минтранса России, Роспотребнадзора, Минздрава России, МВД России и «Аэрофлота».

Источник: Интерфакс 

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Россия коронавирус эпидемия Болезни посольство
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