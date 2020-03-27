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Мобильное приложение Mapy.cz помогает отслеживать распространение коронавируса

Мобильное приложение Mapy.cz помогает отслеживать распространение коронавируса

Марина Коханкова 1314 0
Мобильное приложение Mapy.cz помогает пользователям определить, находится ли рядом с ним человек, который инфицирован коронавирусом COVID-19. Более 606 тысяч пользователей в Чехии уже используют приложение с данной функцией, предоставляя данные о своем местоположении.
Мобильное приложение Mapy.cz помогает отслеживать распространение коронавируса

Обновленную версию мобильного приложения Mapy.cz можно бесплатно установить на мобильные устройства с операционной системой Google Android и Apple iOS. Приложение предупреждает пользователя о риске заражения.

«Сотни тысяч добровольцев уже дали согласие поделиться своим местоположением», — рассказал директор Mapy.cz Мартин Йержабек. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно установить последнюю версию мобильного приложения Mapy.cz и поделиться данными о своем местонахождении.

Seznam.cz пообещал удалить все данные истории местоположений пользователей после окончания пандемии. «Более того, данные будут храниться исключительно в Seznam на протяжении всего срока действия приложения. Мы не будем делиться ими с кем-либо и после окончания эпидемии удалим их с наших серверов», — подчеркнул Йержабек.

Для отправки данных о местоположении необходимо включить фукнцию использования мобильных данных. Приложение использует минимальный объем трафика (около 200 Кб в день).

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия мобильный телефон мобильная связь
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