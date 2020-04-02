Глава МВД Чехии заплатит штраф за видеоконференцию без медицинской маски

«Не буду оправдываться, это была ошибка, правила действуют для каждого. Поэтому я послал 10 тысяч крон в качестве дара для больницы Мотол», — написал в Twitter Гамачек, который возглавляет Центральный кризисный штаб.
На видеозаписи видно, что на брифинге присутствовала и министр труда Яна Малачова, которая также не имела защитной маски. Она извинилась за себя и за мужа Алеша Хмеларжа, который присутствовал на брифинге без маски, и сообщила, что перечислит 20 тысяч крон штрафа на счет общественной организации Život 90.
В рамках объявленного правительством республики карантина все граждане вне дома обязаны находиться в защитных масках. За неисполнение этого требования полиция может наложить штраф в размере до 10 тысяч крон.
Источник: novinky.cz