Школы в Чехии могут открыть во второй половине мая

Ученики и студенты cмогут вернуться к очному обучению во второй половине мая. Об этом заявил министр образования Чехии Роберт Плага, выступая на чешском телевидении.

Обязательное условие для открытия школ — наличие достаточного количества дезинфекции, защитных средств и термометров для измерения температуры тела.

Плага также сообщил, что готовится нормативный акт Минобразования с рекомендациями для педагогов о том, как оценивать успеваемость во второй половине школьного года. Некоторые предметы, например художественное или музыкальное образование, оцениваться не будут.

Министр образования рассказал, что школы будут открываться сразу, а не поэтапно, как предположил ранее премьер-министр Андрей Бабиш. Глава правительства предлагал открывать сначала начальные школы при условии, что в классах будет меньше учеников, каждого посадят за свою парту и школьники будут соблюдать дистанцию в 1-1,5 метра. Схема, которая работает в Азии, не может быть применена в Чешской Республике, отметил Плага. Он сообщил, что учащимся придется носить медицинские маски.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz