Засуха возвращается: весной недостаток влаги будет проблемой для Чехии

Нынешняя ясная весенняя погода вместе с бурным ростом растений вновь обострила проблему последних нескольких лет — засуху. Весна — это напряженный для почвы период, потому что растительность нуждается в достаточном количестве воды. Однако отсутствие осадков свидетельствует о том, что засуха возвращается в Чехию.

Согласно данным Чешского гидрометеорологического института, в республике на прошлой неделе выпало в среднем 0,5 мм осадков, что соответствует 6% нормы для этого периода. «К сожалению, засуха имеет большие масштабы и эта тенденция не изменится в ближайшие дни. Значительных осадков ожидать не стоит», — говорит аналитик портала Intersucho.cz Моника Благова.

На прошлой неделе природа еще не так сильно пострадала от засухи, потому что почва сохранила достаточно влаги после февральских осадков. По оценкам экспертов, в этом году весна будет значительно суше, чем обычно (портал Intersucho.cz сравнивает текущую ситуацию с периодом 1961-2010 годов, и результаты показывают существенные отклонения от средних многолетних показателей).

Источник: ekolist.cz