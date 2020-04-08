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Засуха возвращается: весной недостаток влаги будет проблемой для Чехии

Засуха возвращается: весной недостаток влаги будет проблемой для Чехии

Марина Коханкова 1498 0
Нынешняя ясная весенняя погода вместе с бурным ростом растений вновь обострила проблему последних нескольких лет — засуху. Весна — это напряженный для почвы период, потому что растительность нуждается в достаточном количестве воды. Однако отсутствие осадков свидетельствует о том, что засуха возвращается в Чехию.
Засуха возвращается: весной недостаток влаги будет проблемой для Чехии

Согласно данным Чешского гидрометеорологического института, в республике на прошлой неделе выпало в среднем 0,5 мм осадков, что соответствует 6% нормы для этого периода. «К сожалению, засуха имеет большие масштабы и эта тенденция не изменится в ближайшие дни. Значительных осадков ожидать не стоит», — говорит аналитик портала Intersucho.cz Моника Благова.

На прошлой неделе природа еще не так сильно пострадала от засухи, потому что почва сохранила достаточно влаги после февральских осадков. По оценкам экспертов, в этом году весна будет значительно суше, чем обычно (портал Intersucho.cz сравнивает текущую ситуацию с периодом 1961-2010 годов, и результаты показывают существенные отклонения от средних многолетних показателей).

Источник: ekolist.cz

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Темы
Чехия погода
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