Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.94
USD
24.77
RUB
0.33
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
01d 17 °C
Участок «красной» ветки пражского метро частично закроют на Пасху

Участок «красной» ветки пражского метро частично закроют на Пасху

Марина Коханкова 68 0
С пятницы, 9 апреля, до вторника, 14 апреля, будет временно прекращено движение поездов на линии С пражского метро между станциями «Пражскего Повстани» и «Качеров».
Участок «красной» ветки пражского метро частично закроют на Пасху

Поезда на этом участке не будут ездить в обоих направлениях. Ограничения движения связаны с заменой деревянных шпал на бетонные. С 9 по 14 апреля будет усилено движение автобусов на этом участке (маршруты №№135 и 196), интервалы которых будут составлять от 1 до 5 минут в зависимости от времени суток.

Ранее Транспортное предприятие Праги планировало перенести ремонт на осень, однако в итоге вернулось к первоначальному плану, поскольку в условиях чрезвычайного положения количество перевозимых пассажиров снизилось на 85% и закрытие участка линии С не принесет особых сложностей жителям города. Отрезок метро между станциями «Пражскего Повстани» и «Качеров» будет закрыт 9 апреля в 20:00 и открыт 14 апреля в 14:00. 

Источник: dpp.cz

Рассказать всем:
Темы
метро Прага транспорт Транспортное предприятие Праги
Читайте
по теме 
Из-за коронавируса двери в метро и трамваях будут открываться на всех остановках
03.03.2020 10:19 Общество
Из-за коронавируса двери в метро и трамваях будут открываться на всех остановках
7748 0
Мужчина упал под поезд на станции метро «Андел»
24.01.2020 09:30 Общество
Мужчина упал под поезд на станции метро «Андел»
5117 0
Как будет ходить транспорт в Праге на Рождество и в Новый год
23.12.2019 14:06 О Праге
Как будет ходить транспорт в Праге на Рождество и в Новый год
7090 0
В пражском метро начали тестировать «умные» электронные табло
20.12.2019 18:30 Общество
В пражском метро начали тестировать «умные» электронные табло
3443 0
Последние новости:
09
апреля
Прага построила палаточный лагерь для бездомных с коронавирусом
09.04.2020 11:05 Общество
Прага построила палаточный лагерь для бездомных с коронавирусом
381 0
Продуктовые магазины будут закрыты 13 апреля
09.04.2020 10:09 Экономика
Продуктовые магазины будут закрыты 13 апреля
808 0
08
апреля
Škoda Auto продлила приостановку производства до конца апреля
08.04.2020 15:18 Экономика
Škoda Auto продлила приостановку производства до конца апреля
1388 0
Засуха возвращается: весной недостаток влаги будет проблемой для Чехии
08.04.2020 13:11 Общество
Засуха возвращается: весной недостаток влаги будет проблемой для Чехии
2543 0
Депутаты одобрили отсрочку погашения кредитов на срок до шести месяцев
08.04.2020 11:07 Экономика
Депутаты одобрили отсрочку погашения кредитов на срок до шести месяцев
1013 0
Парламент принял закон о выплатах предпринимателям в связи с коронавирусом
08.04.2020 10:07 Экономика
Парламент принял закон о выплатах предпринимателям в связи с коронавирусом
2390 0
07
апреля
Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 30 апреля
07.04.2020 17:15 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 30 апреля
9853 0
В ночь на 8 апреля жители Земли смогут увидеть суперлуну
07.04.2020 13:50 Общество
В ночь на 8 апреля жители Земли смогут увидеть суперлуну
5081 0
У половины чехов из-за карантина сократились доходы
07.04.2020 12:06 Экономика
У половины чехов из-за карантина сократились доходы
2954 0
В Либерецком крае горел лес: с огнем боролись 32 команды пожарных
07.04.2020 10:53 Общество
В Либерецком крае горел лес: с огнем боролись 32 команды пожарных
735 0


Мобильная версия