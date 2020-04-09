Участок «красной» ветки пражского метро частично закроют на Пасху

С пятницы, 9 апреля, до вторника, 14 апреля, будет временно прекращено движение поездов на линии С пражского метро между станциями «Пражскего Повстани» и «Качеров».

Поезда на этом участке не будут ездить в обоих направлениях. Ограничения движения связаны с заменой деревянных шпал на бетонные. С 9 по 14 апреля будет усилено движение автобусов на этом участке (маршруты №№135 и 196), интервалы которых будут составлять от 1 до 5 минут в зависимости от времени суток.

Ранее Транспортное предприятие Праги планировало перенести ремонт на осень, однако в итоге вернулось к первоначальному плану, поскольку в условиях чрезвычайного положения количество перевозимых пассажиров снизилось на 85% и закрытие участка линии С не принесет особых сложностей жителям города. Отрезок метро между станциями «Пражскего Повстани» и «Качеров» будет закрыт 9 апреля в 20:00 и открыт 14 апреля в 14:00.

Источник: dpp.cz