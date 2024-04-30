Чешские СМИ: США ввели санкции против сотен организаций в России, Китае и Словакии

Санкции, объявленные Министерством финансов, охватывают 20 компаний, базирующихся в Китае и Гонконге, а также почти 60 организаций в России, Азербайджане, Бельгии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Словакии, которые обвиняются в том, что позволяют Москве «закупать крайне необходимые технологии и оборудование за рубежом».





«Казначейство постоянно предупреждало, что компании столкнутся с серьезными последствиями за оказание материальной поддержки российской войне, и сейчас США вводят их (санкции) почти против 300 объектов», — говорится в заявлении главы Казначейства Джанет Йеллен.





В Словакии объектом санкций стала компания Carovilli Trading s.r.o. Согласно сайту Министерства финансов США, компания покупает компьютерное оборудование и программное обеспечение и перепродает их компаниям в России. Всего за несколько месяцев в 2023 году Carovilli отправила более 350 партий электроники, включая электронные модули, печатные платы и микропроцессоры» в адрес российской компании «Комплига», занимающейся поставками IT-продуктов, оборудования и электроники, говорится в сообщении Минфина США.





Новые санкции также были введены в отношении трех физических лиц в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил Госдепартамент США. Министерство финансов перечислило почти 200 организаций, попавших под санкции, в то время как Госдепартамент назвал более 80, сообщает Reuters.





Под санкции попали, например, компании, связанные с российским проектом по производству природного газа и сжиженного природного газа LNG 2 в Арктике. Также санкции были введены против российской авиакомпании «Победа» — бюджетного подразделения «Аэрофлота», сообщает Reuters со ссылкой на данные с сайта Министерства финансов США.