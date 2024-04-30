Чешские СМИ: США ввели санкции против сотен организаций в России, Китае и Словакии
2 мая 2024
11:30
396
Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении сотен физических и юридических лиц. По данным агентства Reuters, они в основном связаны с войной России в Украине и направлены на то, чтобы пресечь попытки обойти предыдущие западные санкции, например, через китайские структуры.
Санкции, объявленные Министерством финансов, охватывают 20 компаний, базирующихся в Китае и Гонконге, а также почти 60 организаций в России, Азербайджане, Бельгии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Словакии, которые обвиняются в том, что позволяют Москве «закупать крайне необходимые технологии и оборудование за рубежом».
«Казначейство постоянно предупреждало, что компании столкнутся с серьезными последствиями за оказание материальной поддержки российской войне, и сейчас США вводят их (санкции) почти против 300 объектов», — говорится в заявлении главы Казначейства Джанет Йеллен.
В Словакии объектом санкций стала компания Carovilli Trading s.r.o. Согласно сайту Министерства финансов США, компания покупает компьютерное оборудование и программное обеспечение и перепродает их компаниям в России. Всего за несколько месяцев в 2023 году Carovilli отправила более 350 партий электроники, включая электронные модули, печатные платы и микропроцессоры» в адрес российской компании «Комплига», занимающейся поставками IT-продуктов, оборудования и электроники, говорится в сообщении Минфина США.
Новые санкции также были введены в отношении трех физических лиц в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил Госдепартамент США. Министерство финансов перечислило почти 200 организаций, попавших под санкции, в то время как Госдепартамент назвал более 80, сообщает Reuters.
Под санкции попали, например, компании, связанные с российским проектом по производству природного газа и сжиженного природного газа LNG 2 в Арктике. Также санкции были введены против российской авиакомпании «Победа» — бюджетного подразделения «Аэрофлота», сообщает Reuters со ссылкой на данные с сайта Министерства финансов США.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:20
2 МАЯ 2024
147
С сегодняшнего дня и до выходных в Чехии сохранится облачная погода с дождями и местами грозами. Днем температура воздуха поднимется выше 20 градусов по Цельсию. В стране продолжает действовать...
14:50
2 МАЯ 2024
193
Правление Чешского национального банка (ЧНБ) сегодня, 2 мая, снизило ключевую процентную ставку на полпроцента — до 5,25%. Об этом сообщил Якуб Голас, директор департамента коммуникаций ЧНБ....
12:30
2 МАЯ 2024
463
Чехия взяла на себя обязательство ввести единую европейскую валюту при вступлении в Европейский союз в 2004 году. Однако правительство Петра Фиалы (ODS), как и предыдущие кабинеты, не включает в...
10:30
2 МАЯ 2024
1343
Две, три или четыре тысячи? Полицейских в Брандисе-над-Лабем пытался подкупить пьяный иностранец, разъезжавший по улицам города. У него не было даже водительских прав, только паспорт. Все его...
09:30
2 МАЯ 2024
878
По неизвестным пока причинам водитель Porsche выехал на тротуар в пражском районе Высочаны и сбил женщину с годовалым ребенком в коляске. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, ребенок —...
21:00
1 МАЯ 2024
688
Расходы на заработную плату и другие личные расходы государственных служащих в прошлом году увеличились на 18 млрд крон по сравнению с предыдущим годом, что потребовало в общей сложности 271,2 млрд...
19:00
1 МАЯ 2024
857
Николай Шапошников и его жена Елена были ключевыми связными российской военной разведки, согласно полицейскому расследованию. Шапошников недавно умер от сердечного приступа. Российская пара с...
18:00
1 МАЯ 2024
673
В службу потребительских консультаций dTest обращаются люди, у которых долг образовался так давно, что они о нем забыли или давно выплатили. Долгие годы им не предъявляли никаких претензий. И вдруг...
15:00
1 МАЯ 2024
590
Пожарные по всей Чешской Республике выезжали почти на двадцать пожаров, связанных с традиционным «сожжением ведьм», во вторник вечером и ночью. Серьезного ущерба нанесено не было. В последний день...
11:30
1 МАЯ 2024
519
Президент Петр Павел принял днем 30 апреля в Пражском Граде председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая находится в Праге в связи с предвыборной кампанией Европейской народной...
09:30
1 МАЯ 2024
2624
Лечебное пребывание в Марианских Лазнях закончилось для 85-летней россиянки в аэропорту Праги. Иностранная полиция не разрешила пенсионерке продолжить путешествие из-за мер, принятых после...
22:00
30 АПРЕЛЯ 2024
721
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Чехии Петра Павела за усилия по сбору боеприпасов и другой помощи для Украины. Об этом он заявил в своем видеообращении на конференции,...
21:00
30 АПРЕЛЯ 2024
556
Прага и Среднечешский край готовят тендер на эксплуатацию железнодорожного транспорта в течение 30 лет за более чем 40 миллиардов крон. Победитель приобретет поезда и будет эксплуатировать их с...
19:30
30 АПРЕЛЯ 2024
533
Чешская Республика получила одобрение Европейской комиссии (ЕК) на государственную финансовую поддержку строительства нового ядерного блока АЭС «Дукованы». Об этом говорится в сегодняшнем...
18:00
30 АПРЕЛЯ 2024
2024
Правительство одобрило законопроект о пенсионной реформе, о чем премьер-министр Петр Фиала (ODS) объявил на пресс-конференции после заседания. По его словам, изменения помогут удержать дефицит...