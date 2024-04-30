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Чешские СМИ: США ввели санкции против сотен организаций в России, Китае и Словакии

Новости 420on
2 мая 2024
11:30
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Соединенные Штаты ввели новые санкции в отношении сотен физических и юридических лиц. По данным агентства Reuters, они в основном связаны с войной России в Украине и направлены на то, чтобы пресечь попытки обойти предыдущие западные санкции, например, через китайские структуры.
Санкции, объявленные Министерством финансов, охватывают 20 компаний, базирующихся в Китае и Гонконге, а также почти 60 организаций в России, Азербайджане, Бельгии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Словакии, которые обвиняются в том, что позволяют Москве «закупать крайне необходимые технологии и оборудование за рубежом».

«Казначейство постоянно предупреждало, что компании столкнутся с серьезными последствиями за оказание материальной поддержки российской войне, и сейчас США вводят их (санкции) почти против 300 объектов», — говорится в заявлении главы Казначейства Джанет Йеллен.

В Словакии объектом санкций стала компания Carovilli Trading s.r.o. Согласно сайту Министерства финансов США, компания покупает компьютерное оборудование и программное обеспечение и перепродает их компаниям в России. Всего за несколько месяцев в 2023 году Carovilli отправила более 350 партий электроники, включая электронные модули, печатные платы и микропроцессоры» в адрес российской компании «Комплига», занимающейся поставками IT-продуктов, оборудования и электроники, говорится в сообщении Минфина США.

Новые санкции также были введены в отношении трех физических лиц в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального, сообщил Госдепартамент США. Министерство финансов перечислило почти 200 организаций, попавших под санкции, в то время как Госдепартамент назвал более 80, сообщает Reuters.

Под санкции попали, например, компании, связанные с российским проектом по производству природного газа и сжиженного природного газа LNG 2 в Арктике. Также санкции были введены против российской авиакомпании «Победа» — бюджетного подразделения «Аэрофлота», сообщает Reuters со ссылкой на данные с сайта Министерства финансов США.
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