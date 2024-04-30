Выходные в Чехии будут облачными с дождями и температурой выше 20°C
2 мая 2024
15:20
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С сегодняшнего дня и до выходных в Чехии сохранится облачная погода с дождями и местами грозами. Днем температура воздуха поднимется выше 20 градусов по Цельсию. В стране продолжает действовать предупреждение о пожарах и сильном ветре. Такова информация на сайте Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
«На сегодня остаются в силе предупреждения о риске пожаров и сильном ветре. Предупреждение о сильном ветре действует до 18:00 для Чешско-Моравского нагорья, Либерца и Фридланта, а предупреждение о риске пожаров — для большей части Чехии и юго-западной Моравии», — сообщил Чешский гидрометеорологический институт в социальной сети X. Ветер может дуть с порывами до 70 километров в час, говорится в предупреждении метеорологов.
Сегодня ливни по-прежнему будут носить единичный характер, но на западе и юге страны они могут быть более частыми. С пятницы ливни станут более частыми по всей Чехии, а со вторника метеорологи прогнозируют местами дождь.
Дневная температура сегодня может достигать 24 градусов по Цельсию, а в пятницу, воскресенье и понедельник дневные максимумы не превысят 22 градусов. Более разнообразные температуры ожидаются в субботу, когда температура будет колебаться от 15 градусов по Цельсию на юго-западе и западе до 23 градусов на востоке. Ночью температура не должна опускаться ниже 7 градусов по Цельсию в течение следующих нескольких дней.
Сегодня ливни по-прежнему будут носить единичный характер, но на западе и юге страны они могут быть более частыми. С пятницы ливни станут более частыми по всей Чехии, а со вторника метеорологи прогнозируют местами дождь.
Дневная температура сегодня может достигать 24 градусов по Цельсию, а в пятницу, воскресенье и понедельник дневные максимумы не превысят 22 градусов. Более разнообразные температуры ожидаются в субботу, когда температура будет колебаться от 15 градусов по Цельсию на юго-западе и западе до 23 градусов на востоке. Ночью температура не должна опускаться ниже 7 градусов по Цельсию в течение следующих нескольких дней.
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