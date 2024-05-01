НАТО обеспокоено вредоносной деятельностью России в Чехии и других странах

Об этом говорится в заявлении, опубликованном альянсом 2 мая. В тексте упоминаются Чехия, Эстония, Германия, Латвия, Литва, Польша и Великобритания. Действия России не помешают союзникам продолжать поддерживать Украину, говорится в документе.





«Союзники по НАТО выражают глубокую обеспокоенность гибридной деятельностью России, которая представляет угрозу безопасности Альянса», — говорится в заявлении. По мнению НАТО, вредоносная деятельность России состоит из саботажа, кампаний по дезинформации, актов насилия и кибератак. В заявлении указывается на недавние события, которые привели к расследованиям или задержаниям отдельных лиц в странах — членах НАТО. В частности, упоминаются Германия, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Эстония и Великобритания.





«Мы осуждаем действия России и призываем ее соблюдать свои международные обязательства, как и союзников (НАТО)», — говорится в заявлении. В документе говорится, что НАТО хочет и дальше укреплять свою устойчивость к подобным угрозам и что «действия России не помешают союзникам продолжать оказывать помощь Украине».





На прошлой неделе британские власти предъявили обвинения двум жителям центральной Англии, которых подозревают в связях с российской разведкой. В обвинительном заключении говорится, что они планировали нападения на предприятия, связанные с Украиной. На этой неделе страны Балтии предупредили, что глушение сигналов GPS, в котором, по их мнению, виновата Россия, может привести к авиакатастрофе. В конце марта и апреле представители чешского и бельгийского правительств указали на попытки Москвы повлиять на политику ЕС через медиаплатформу «Голос Европы».