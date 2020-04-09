Некоторым категориям граждан больше не нужно носить маски

Чешское правительство расширило список тех, кто может находиться в общественных местах без медицинских масок. Это люди с расстройствами аутистического спектра и психическими заболеваниями. Также послабления сделаны для автомобилистов и водителей общественного транспорта.

В частности, как рассказал министр здравоохранения Адам Войтех, если в машине едут члены одной семьи, им не нужно надевать маски. Водители общественного транспорта могут не закрывать нос и рот, если они находятся в отделенной от пассажирского салона кабине. Прежде всего это касается водителей трамваев. Перед выходом на улицу или в салон они будут должны надеть маски.

Напомним, ранее обязательное ношение масок было отменено для тех, кто занимается спортом на открытом воздухе, если они находятся на расстоянии минимум в два метра от других людей. Также не должны закрывать лицо дети до двух лет.

На том, что людей с расстройствами аутистического спектра нужно освободить от обязанности носить медицинские маски, долгое время настаивала общественная организация Děti úplňku. Ее представители отмечали, что у аутистов маска на лице вызывает неконтролируемые приступы страха.

Источник: novinky.cz