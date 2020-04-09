Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.98
USD
24.65
RUB
0.33
UAH
0.9
Энциклопедия Карта Погода
03n 15 °C
Некоторым категориям граждан больше не нужно носить маски

Некоторым категориям граждан больше не нужно носить маски

Александра Кириченко 1327 0
Чешское правительство расширило список тех, кто может находиться в общественных местах без медицинских масок. Это люди с расстройствами аутистического спектра и психическими заболеваниями. Также послабления сделаны для автомобилистов и водителей общественного транспорта.
Некоторым категориям граждан больше не нужно носить маски

В частности, как рассказал министр здравоохранения Адам Войтех, если в машине едут члены одной семьи, им не нужно надевать маски. Водители общественного транспорта могут не закрывать нос и рот, если они находятся в отделенной от пассажирского салона кабине. Прежде всего это касается водителей трамваев. Перед выходом на улицу или в салон они будут должны надеть маски.

Напомним, ранее обязательное ношение масок было отменено для тех, кто занимается спортом на открытом воздухе, если они находятся на расстоянии минимум в два метра от других людей. Также не должны закрывать лицо дети до двух лет.

На том, что людей с расстройствами аутистического спектра нужно освободить от обязанности носить медицинские маски, долгое время настаивала общественная организация Děti úplňku. Ее представители отмечали, что у аутистов маска на лице вызывает неконтролируемые приступы страха.

Источник: novinky.cz 

Рассказать всем:
Темы
коронавирус эпидемия Болезни Министерство здравоохранения
Читайте
по теме 
Как сохранить и улучшить форму во время карантина
09.04.2020 17:00 Спорт
Как сохранить и улучшить форму во время карантина
278 0
Тысячи родителей в Чехии протестуют против открытия школ
09.04.2020 14:00 Общество
Тысячи родителей в Чехии протестуют против открытия школ
2778 0
Прага построила палаточный лагерь для бездомных с коронавирусом
09.04.2020 11:05 Общество
Прага построила палаточный лагерь для бездомных с коронавирусом
1165 0
Продуктовые магазины будут закрыты 13 апреля
09.04.2020 10:09 Экономика
Продуктовые магазины будут закрыты 13 апреля
2773 0
Последние новости:
09
апреля
В Праге от владельца сбежала самка сервала
09.04.2020 15:50 Общество
В Праге от владельца сбежала самка сервала
907 0
Тысячи родителей в Чехии протестуют против открытия школ
09.04.2020 14:00 Общество
Тысячи родителей в Чехии протестуют против открытия школ
2778 0
Участок «красной» ветки пражского метро закроют на Пасху
09.04.2020 12:33 Общество
Участок «красной» ветки пражского метро закроют на Пасху
680 0
Прага построила палаточный лагерь для бездомных с коронавирусом
09.04.2020 11:05 Общество
Прага построила палаточный лагерь для бездомных с коронавирусом
1165 0
Продуктовые магазины будут закрыты 13 апреля
09.04.2020 10:09 Экономика
Продуктовые магазины будут закрыты 13 апреля
2773 0
08
апреля
Škoda Auto продлила приостановку производства до конца апреля
08.04.2020 15:18 Экономика
Škoda Auto продлила приостановку производства до конца апреля
1704 0
Засуха возвращается: весной недостаток влаги будет проблемой для Чехии
08.04.2020 13:11 Общество
Засуха возвращается: весной недостаток влаги будет проблемой для Чехии
3291 0
Депутаты одобрили отсрочку погашения кредитов на срок до шести месяцев
08.04.2020 11:07 Экономика
Депутаты одобрили отсрочку погашения кредитов на срок до шести месяцев
1161 0
Парламент принял закон о выплатах предпринимателям в связи с коронавирусом
08.04.2020 10:07 Экономика
Парламент принял закон о выплатах предпринимателям в связи с коронавирусом
2658 0
07
апреля
Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 30 апреля
07.04.2020 17:15 Общество
Чрезвычайное положение в Чехии продлили до 30 апреля
10430 0


Мобильная версия