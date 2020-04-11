Министр здравоохранения Чехии: маски можно будет снять уже в июне

Министр здравоохранения Адам Войтех считает, что обязанность носить медицинские маски и другие защитные средства на улице может быть отменена в июне. Большая часть магазинов может быть открыта в Чехии в течение месяца.

Об этом министр здравоохранения заявил в интервью изданию Lidové noviny.

«Но в определенных ситуациях мы будем рекомендовать носить маски и далее», — сказал Адам Войтех. Бары и ночные клубы, вероятно, не будут открыты до лета. По словам министра, рестораны могут начать работать днем в мае.

«Я могу представить, что значительная часть обычных заведений и магазинов сможет начать работу в течение месяца», — добавил министр здравоохранения.

Чехия собирается постепенно ослаблять строгие меры, потому что распространение коронавируса замедляется. За все время эпидемии умерло 123 человека, выздоровело 370 человек и 5735 человек были инфицированы. В пятницу было зарегистрировано менее всего новых случаев заражения — 163.

Источник: novinky.cz