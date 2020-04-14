Глава кризисного штаба считает возможным открыть школы в сентябре

Глава центрального кризисного штаба Чехии Роман Примула заявил, что школьники с большой долей вероятности не вернутся в учебные заведения в июне. Ранее правительство и Минздрав рассматривали возможность открытия школ в середине мая, однако свыше 80000 родителей уже подписали петицию против такого решения.

Школы в Чехии закрыты с 11 марта. Министр образования Чехии Роберт Плага ранее заявлял, что если эпидемию удастся остановить, школы могут быть открыты в середине мая или 1 июня.

Роман Примула в интервью Seznam Zpráv сказал, что в зависимости от эпидемиологической ситуации правительство примет решение о сроках открытия школ и отдельных группах детей, которые смогут вернуться к обучению.

«Срок открытия школ будет зависеть от того, как эта проблема воспринимается образовательными учреждениями и каковы рекомендации эпидемиологов. Кроме того, мы также понимаем, что сегодня население относительно негативно относится к школам, которые открываются в текущем учебном году. Так что действительно, учитывая мнения общественности, может случиться так, что школы не будут открыты до конца июня», — сказал Примула.

Он отметил, что петицию против обязательного посещения школ в этом учебном году подписали более 80000 человек, и даже если школы откроются официально, то правительство должно учитывать тот факт, что эти люди не разрешат детям посещать школы. Примула сказал, что этот вопрос будет обсуждаться в правительстве, не исключено, что будут рассматриваться варианты добровольного посещения школ отдельными группами детей.

В понедельник, 20 апреля, начнется тестирование выборки из 17 000 человек в Чехии на коронавирус. «В течение двух недель мы узнаем, сколько людей столкнулись с коронавирусом и имеют антитела. Если этот процент будет высоким, эпидемия может закончиться в течение двух месяцев», — добавил заместитель министра здравоохранения Роман Примула.

Источник: seznamzpravy.cz