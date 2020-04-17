Собак можно будет подстричь 20 апреля, людей — с 25 мая

Хотя парикмахерские в Чехии откроются только 25 мая, салоны красоты для собак будут работать уже с 20 апреля. Министр здравоохранения Адам Войтех и министр промышленности и торговли Карел Гавличек разошлись во мнениях, является ли стрижка собак ремеслом, однако оба согласились, что чехи — это «нация собак».

По словам Гавличка, салоны красоты для собак можно отнести к ремеслу, поэтому они, как и заведения других предпринимателей-ремесленников, фермерские рынки и автобазары, смогут начать работу с понедельника. Министр сравнил стрижку собак с такой деятельностью, как изготовление или ремонт изделий из кожи.

«Это может показаться смешным, но мы нация владельцев собак, и людям часто нужно подстричь собаку. Было огромное количество вопросов об этом, они сотнями поступали мне по электронной почте. Таким образом, мы решили, что эту деятельность можно включить в список тех, которые можно осуществлять с 20 апреля», — сказал Гавличек.

Однако на пресс-конференции во второй половине дня 17 апреля Адам Войтех не был уверен, что стрижка собак — это ремесло. «Возможно, так и есть, хотя я так не думаю, — сказал Войтех. — Я понимаю, что чехи — это нация владельцев собак, я тоже любитель животных, но я не думаю, что это то, без чего мы не могли бы обойтись».

Напомним, согласно плану правительства, салоны красоты и парикмахерские в Чехии смогут начать работу только с 25 мая.

Источник: novinky.cz