С 20 апреля система «умного» карантина будет распространена на все регионы Чехии

Начиная с понедельника в Чехии будут тестировать на коронавирус людей без симптомов болезни, которые были в контакте с инфицированными. Система «умного» карантина распространится на все регионы республики.

Это следует из документа, опубликованного в воскресенье вечером Министерством здравоохранения. Ведомство распорядилось принять экстренные меры для всех регионов и столицы, чтобы обеспечить координацию действий региональных санитарных станций, машин скорой помощи, медицинского персонала, который обеспечивает тестирование на коронавирус, и военных.

«В целом этот механизм окажет положительное воздействие на ускорение деятельности, обеспечивающей тестирование населения, оценку взятых анализов и выявление инфицированных среди населения Чешской Республики», — говорится в документе министерства. Немедленная реализация мер необходима для адекватной и быстрой оценки риска в свете текущей эпидемиологической ситуации.

Система «умного» карантина будет полностью запущена 1 мая, ранее пилотный проект был реализован в Праге.

Специалисты будут проверять не только людей с симптомами COVID-19, но и без них, если они контактировали с инфицированными. Они будут направляться в действующие пункты тестирования, или к ним приедет бригада скорой помощи. Лаборатории не примут образцы, которые не смогут протестировать в течение 48 часов.

В Чехии зафиксировано 6 787 случаев заражения коронавирусом, проведено свыше 172 тысяч тестов. Количество новых случаев заражения постепенно снижается. От болезни умерли 188 человек, вылечились 1 311.

Источник: novinky.cz