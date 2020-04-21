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Во время карантина чехи стали чаще покупать домашних животных

Во время карантина чехи стали чаще покупать домашних животных

Марина Коханкова 100 0
Чехи в апреле стали чаще приобретать домашних питомцев, в основном, для своих пожилых родителей или родственников, чтобы они не чувствовали себя одинокими дома.
Во время карантина чехи стали чаще покупать домашних животных

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сетью чешских зоомагазинов PetCenter. По словам директора по маркетингу Ленки Гарудовой, в апреле на 25% выросли продажи кроликов, морских свинок и хомяков.

«Благодаря опросу, проведенному среди покупателей, мы выяснили, что большинство клиентов покупают животное впервые, а также часто приобретают питомца для родителей и пожилых родственников, чтобы облегчить им ситуацию во время карантина», — сказала Гарудова.

Что касается кормов для животных, продажи в этом сегменте увеличились на 60%, поскольку после принятия чрезвычайных мер хозяева домашних питомцев покупали корм на несколько месяцев вперед. «Это происходило, главным образом, когда вводилось ограничение на передвижение людей, а некоторые зоомагазины были закрыты», – сообщили в PetCenter.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
коронавирус животные Чехия магазины
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