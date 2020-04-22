Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.53
USD
25.42
RUB
0.33
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
01d 17 °C
Тестирование на коронавирус можно будет пройти добровольно и бесплатно

Тестирование на коронавирус можно будет пройти добровольно и бесплатно

Марина Коханкова 844 0
Министерство здравоохранения Чехии 23 апреля начинает исследование, чтобы определить уровень коллективного иммунитета населения против Covid-19. Приблизительно 27 тысяч человек из разных групп будут протестированы в четырех населенных пунктах республики.
Тестирование на коронавирус можно будет пройти добровольно и бесплатно

Тест могут пройти только здоровые люди, которые не имеют симптомов заболевания верхних дыхательных путей и ранее у них не было подтверждено наличие коронавируса Covid-19. В тестировании могут принять участие взрослые и дети старше 8 лет. Целью исследования является не определение количества больных людей, а предоставление статистических данных о том, сколько людей переболели коронавирусом с легкими симптомами или вообще без признаков болезни.

В общей сложности около 27 тысяч человек пройдут тесты в Праге, Брно и окрестностях, Оломоуце и его окрестностях и в Литомержице. Отдельное исследование проведут в Литовеле и Уничове, где оценка наличия у людей антител к коронавирусу будет более детальной.

Для тестирования используют так называемые экспресс-тесты, которые позволят обнаружить наличие в крови антител против нового типа коронавируса. Первые результаты исследования будут доступны в начале мая и в значительной степени поспособствуют оценке текущей эпидемической ситуации в Чешской Республике и принятию решения о дальнейших мерах.

Тест смогут бесплатно пройти добровольцы. Сначала врачи измерят температуру тела участника исследования бесконтактным термометром. Затем он заполнит небольшую анкету и подпишет согласие на обработку персональных данных. Врачи возьмут кровь из пальца для проверки на антитела к SARS-CoV-2. Результат теста станет известен в течение примерно 15-20 минут. Если антитела не обнаружатся, тест будет прекращен. В противном случае сразу же будут взяты образцы из носоглотки — их отправят в лабораторию для дальнейшего исследования. До тех пор, пока участник не получит уведомление о результатах этого теста, рекомендуется соблюдать противоэпидемические меры (исследуемому выдадут специальную листовку). 

Результат сообщат по телефону либо в лаборатории (в случае отрицательного результата), или же на региональной гигиенической станции (в случае положительного результата) в течение нескольких дней. Если результат второго теста отрицательный, это означает, что человек, скорее всего, ранее сталкивался с коронавирусом, но больше не заразен.

Каждый взрослый человек, постоянно проживающий в Праге и не имеющий признаков заболевания, с 23 апреля может бесплатно принять участие в тестировании. Приглашаются люди в возрасте от 18 до 89 лет без серьезных проблем со здоровьем и не находящиеся на карантине.

В Праге тесты можно пройти по следующим адресам: площадь Мира (с 10:00 до 20:00 только взрослые от 18 до 89 лет), Зитковы сады (с 10:00 до 20:00 только взрослые от 18 до 89 лет) и Катержинска заграда (с 10:00 до 15:00 только люди старше 60 лет, с 15:00 до 20:00 — дети и подростки).

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
коронавирус Чехия
Читайте
по теме 
У вас есть квартира для сдачи в аренду в Праге? Время менять стратегию
22.04.2020 13:00 Рынок недвижимости
У вас есть квартира для сдачи в аренду в Праге? Время менять стратегию
1747 0
Парламент поддержал увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%
22.04.2020 12:20 Экономика
Парламент поддержал увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%
468 0
В марте ипотечный рынок Чехии из-за пандемии сократился на 25%
22.04.2020 11:02 Экономика
В марте ипотечный рынок Чехии из-за пандемии сократился на 25%
918 0
Андрей Бабиш выступил против продления чрезвычайного положения в Чехии
22.04.2020 09:00 Экономика
Андрей Бабиш выступил против продления чрезвычайного положения в Чехии
4823 0
Последние новости:
22
апреля
Мэр Праги взят под охрану полиции
22.04.2020 18:15 Общество
Мэр Праги взят под охрану полиции
582 0
Парламент поддержал увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%
22.04.2020 12:20 Экономика
Парламент поддержал увеличение размера пособия по уходу за детьми до 80%
468 0
В марте ипотечный рынок Чехии из-за пандемии сократился на 25%
22.04.2020 11:02 Экономика
В марте ипотечный рынок Чехии из-за пандемии сократился на 25%
918 0
Андрей Бабиш выступил против продления чрезвычайного положения в Чехии
22.04.2020 09:00 Экономика
Андрей Бабиш выступил против продления чрезвычайного положения в Чехии
4823 0
21
апреля
Во время карантина чехи стали чаще покупать домашних животных
21.04.2020 15:02 Общество
Во время карантина чехи стали чаще покупать домашних животных
2937 0
Засуха в Чехии усиливается: почве не хватает воды
21.04.2020 13:00 Общество
Засуха в Чехии усиливается: почве не хватает воды
2489 0
Нефть WTI потеряла всю свою стоимость за один день
21.04.2020 11:30 Экономика
Нефть WTI потеряла всю свою стоимость за один день
1714 0
Правительство согласовало выплату пособий самозанятым за май в размере 15 тысяч крон
21.04.2020 09:24 Экономика
Правительство согласовало выплату пособий самозанятым за май в размере 15 тысяч крон
1495 0
20
апреля
Мирослав Кржижек: «Государство — хороший слуга, плохой господин»
20.04.2020 21:35 Авторские колонки
Мирослав Кржижек: «Государство — хороший слуга, плохой господин»
1694 0
МИД Чехии: любые ограничения на поездки за рубеж должны быть соразмерными
20.04.2020 16:47 Общество
МИД Чехии: любые ограничения на поездки за рубеж должны быть соразмерными
11093 0


Мобильная версия