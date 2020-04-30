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На выходных в Чехии будет дождливо

На выходных в Чехии будет дождливо

Марина Коханкова 317 1
В конце недели в Чехии ожидаются дожди, на выходных немного похолодает, сообщила Дагмар Гонсова из компании Meteopress.
На выходных в Чехии будет дождливо

«Влажный и холодный воздух с запада будет поступать на нашу территорию с четверга до начала следующей недели. Мы ожидаем многочисленные ливни и сильный ветер», — сказала Гонсова.

В четверг будет переменная облачность, а вечером пройдет дождь. Температура воздуха днем будет составлять 14-18 градусов тепла. В пятницу будет облачно с прояснениями, местами дождь или ливни, утром столбик термометра покажет от 5 до 9 градусов выше нуля. В течение дня воздух прогреется до 14-18 градусов Цельсия.

В субботу будет пасмурно, вновь пройдут дожди. Утром температура воздуха будет примерно такая же, как и в пятницу. В воскресенье в Чехии похолодает. Утром будет не более 1-5 градусов тепла, а днем столбик термометра покажет максимум 11-15 градусов Цельсия. В основном будет облачно, ожидаются осадки и сильный ветер.

В понедельник дождь ожидается только в отдельных районах республики, а днем температура воздуха будет составлять от 16 до 20 градусов выше нуля. Примерно такая же погода сохранится и во вторник.

Источник: novinky.cz

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