МИД Чехии: границы с соседними странами могут быть открыты в июле

По словам министра иностранных дел Томаша Петржичека, границы Чешской Республики с соседними странами — Австрией, Германией, Польшей и Словакией — могут быть полностью открыты с июля.

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Сейчас идут переговоры со словаками и австрийцами, переговоры с Польшей, вероятно, будут самыми трудными, написал министр в своем блоге. На этом же этапе могут быть открыты границы с Болгарией, Венгрией и странами Балтии, поскольку, по словам министра, ситуация с распространением коронавируса там примерно такая же, как и в Чехии. В августе чехи смогут выезжать, например, в Хорватию или Грецию.

В то же время министр иностранных дел скептически относится к открытию границ с государствами, которые больше всего пострадали от пандемии. «В случае таких стран, как Италия, Испания, Франция, США, а также, например, страны Бенилюкса, пока преждевременно говорить о том, когда можно будет поехать туда», — сказал он.

Запрет на выезд за границу был введен в Чехии в середине марте. Несмотря на то, что 24 апреля правительство отменило эту меру, при выезде за рубеж и последующем возвращении в страну чехи должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. Проверки на чешских границах продлятся до 14 мая.

Источник: irozhlas.cz