Во время реконструкции Вацлавской площади найдены сотни камней, вырезанных из еврейских надгробий

Еврейской общине в Праге будут переданы сотни камней из еврейских надгробий, которыми была вымощена Вацлавская площадь. Об этом заявил председатель еврейской общины в Праге Франтишек Баняй.

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«Брусчатку разбирают вручную, десятки камней содержат остатки текстов, а сотни камней сделаны из полированного мрамора», — сказал он. Пока, по его словам, ни надгробия, ни место происхождения брусчатки не могут быть идентифицированы.

В конце прошлого года администрация чешской столицы вместе с городской компанией TSK подписали меморандум с еврейской общиной в Праге. Согласно ему муниципалитет вернет общине брусчатку, для изготовления которой использовались еврейские надгробия. Баняй сказал, что к текущему моменту найдено около 50 камней с надписями и порядка 500 полированных мраморных камней.

«Все будет собрано, сдано на хранение в депозитарий и затем перевезено на старое еврейское кладбище на Жижкове на улице Фибихова», — сказал он. Работы в той части площади, которая сейчас ремонтируется, выполнены примерно на 25%, добавил он.

Источник: novinky.cz